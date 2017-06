Ingen Chevrolet Bolt til Norge likevel

Forrige måned ble det klart at Bergheim Auto-Salg i Oslo planlegger å importere den amerikanske søstermodellen til Opel Ampera-e, Chevrolet Bolt, til Norge.

Bergheims tekniske sjef, Erik Skagenes, sa til Teknisk Ukeblad at de var i ferd med å importere den første, og skulle bruke denne til å undersøke om det var praktisk mulig å konvertere den til å passe det norske markedet.

Nå melder TV2 Broom at prosjektet er skrinlagt. Til nettstedet sier Skagenes at årsaken er at prisen blir for høy.

Nissan Leaf: Andre generasjon lanseres i høst

100.000 mer

Skagenes sier prisen vil blir nesten 100.000 kroner mer enn for Ampera-e, og at de tror dette blir for dyrt tross lang ventetid på Opels bil.

Skagenes sa til Teknisk Ukeblad at de rent praktisk måtte endre ladekontakten fra amerikansk type 1 til europeisk type 2. Det var også usikkert om bilen kunne få europeisk DAB og GPS.

I tre øykommuner går elbiler som varmt hvetebrød: I disse 17 kommunene finnes det ikke en eneste elbil

Stiv pris

Bergheim annonserte en periode Bolt på Finn.no til 399.000 kroner, men dette var uten frakt- og registreringskostnader. Det er rimelig å anta at sluttprisen på bilen da ville endt på godt over 400.000 kroner.

Til sammenligning får man kjøpt brukte Tesla Model S fra Tesla for priser som starter på rundt 425.000 kroner. Opel Ampera-e koster 348.000 kroner fullt utstyrt. Renualt Zoe med 40 kilowattimer batteri koster fra 230.000 kroner.