Ikke sikkert at togene vil gå mellom Drammen og Oslo fredag heller

Drammenbanen er stengt etter et ras under sporet ved Drammen stasjon onsdag ettermiddag.

– Drammenbanen er stengt i hele dag, og det er også stor risiko for at fredagen blir berørt, sier pressevakt Olav Nordli.

I morgentimene ble tusenvis av pendlere rammet, og det var lange køer på Drammen stasjon , hvor det er satt opp buss for tog.

På grunn av en trafikkulykke ved Holmen i Asker var det også lange køer fra Holmen og videre inn til Oslo, ifølge Budstikka.

– NSB beklager forsinkelser og flere bytter mellom ulike transportmidler. Bane Nor jobber med å utbedre skaden, men det vil ta lang tid, opplyser NSB på Twitter.

Ras under sporet

Drammenbanen ble stengt umiddelbart etter en masseutglidning under sporet ved Drammen stasjon onsdag ettermiddag. Det var i forbindelse med byggingen av et hotell ved siden av stasjonen at uhellet skjedde.

– Det har pågått arbeid med å presse et rør under sporet. De som holdt på med det, slo alarm og fikk stengt banen, sier Nordli.

Det er Skanska som utfører byggarbeidene på vegne av Bane Nor Eiendom. Ansatte i de to selskapene vurderte onsdag kveld forholdene sammen med en geolog.

Åpnes kanskje fredag

Det jobbes iherdig med utbedring av sporene ved Drammen stasjon, og dette vil pågå hele torsdag.

– Vi får se utover dagen hvordan det arbeidet går. Etter hvert vil vi kunne komme med litt mer pålitelige prognoser, men akkurat nå ser det ut som banen ikke blir åpnet igjen før fredag, sier Nordli.