ID.3 leveres i september. Får redusert funksjonalitet

Volkswagen melder at de første leveransene av ID.3 starter i begynnelsen av september. Dette gjelder for de som tegner kontrakt fra 17. juni.

Levering har tidligere blitt lovet «i sommer», og det kan altså se ut til at Volkswagens definisjon er den astronomiske sommeren, som varer til høstjevndøgn i slutten av september.

Vi har bedt den norske importøren om å bekrefte at opplysningene i Volkswagens pressemelding også gjelder for Norge. De kan foreløpig ikke gi oss et klart svar på leveringstidspunkt her i landet, eller om de andre nyhetene også gjelder for Norge.

Programvareoppdatering

Det gjelder blant annet et nytt kundeprogram kalt «ID.3 1st Mover Club», som skal gi noen kundefordeler. Dette inkluderer en programvareoppdatering som skal gi to nye funksjoner tidlig neste år.

Dette er første gangen Volkswagen helt konkret forteller om funksjoner som ikke er klare til levering. I dette tilfellet er det snakk om smarttelefontilkobling til bilens infotainmentsystem via «App Connect» (Android Auto/Apple Carplay) og en avstandsfunksjon i head-up displayet som ikke er aktivert.

Alle funksjoner i fjerde kvartal

Det går ikke frem av pressemeldingen hvorvidt det er flere funksjoner som ikke er klare på de første bilene. At det her er snakk om relativt enkle funksjoner som ikke kommer til å begynne med, kan i det minste være en indikasjon på at ryktene om betydelig begrenset funksjonalitet på de første bilene ikke viser seg å stemme.

For de som ikke ønsker et produkt som ikke er helt klart, tilbyr Volkswagen alternativet å vente med levering til fjerde kvartal i år, hvor alle funksjoner skal være aktive.

Altså vil de som får bilen først få alle funksjonene sist, men samtidig få glede av ny bil før alle andre.

Betatesterprogram

De som blir medlem av «ID.3 1st Mover Club» skal imidlertid få enklere tilgang til å gi tilbakemeldinger til Volkswagen. Det opprettes en kanal for direkte tilbakemeldinger, hvor Volkswagen har mulighet til å ta kontakt med kunden direkte. Om vi har forstått det rett, er det en måte for kundene å raskt kunne gi tilbakemeldinger om problemer.

Det skal også fungere som en måte for Volkswagen å samle inn tilbakemeldinger fra kundene, slik at de kan identifisere hva som eventuelt ikke fungerer bra nok.

Klubben minner kanskje mest om et betatesterprogram, men i pressemeldingen sier at klubbmedlemmene får tre måneder gratis leasing. Så skal vi igjen understreke at vi ikke vet om klubben, eller spandering av finansiering, gjelder for Norge.

Konkrete norske priser mangler

De som ønsker å melde seg inn i klubben har mulighet for dette de fire første ukene etter at det er åpnet for å tegne kontrakt.

Etter dette vil det åpnes for bestilling også for dem som ikke har satt seg på venteliste og betalt inn depositum.

Den norske VW-importøren Harald A. Møller har inntil videre ikke kommet med helt konkrete priser på ID.3, men meldte forrige måned at prisene økes 7,5 prosent på grunn av dårlig kronekurs mot euro.

De har imidlertid oppgitt maksimal forventet pris, som for toppmodellen ID.3 1st Max er satt til 455.000 kroner.

Møller opplyser at de vil komme med ytterligere informasjon i midten av neste uke.