Volkswagen ID.3 kommer trolig med reduserte funksjoner i programvaren når den kommer i salg, skriver tyske Automobilwoche.

Årsaken er at Volkswagen angivelig har slitt med å få ferdig programvaren som skal kjøres i bilene. Volkswagen har selv ikke offentlig bekreftet at dette er tilfellet, annet enn at de essensielle online-funksjonene skal være på plass i de første bilene.

Samme løsning som Tesla

Nettstedet viser til en reportasje i avisen Der Spiegel (krever innlogging), hvor det hevdes at det ikke blir mulig å få ferdig alle digitale funksjoner i bilen før den skal leveres ut til kunder. Dermed skal Volkswagen være tvunget til å levere bilen uten at alt er på plass. I alle fall om de skal klare å holde sin egen, om enn noe vage, tidsfrist. Den er satt til «i sommer».

Mye rart skal skje før VW ID.3 ikke blir en storselger i Norge. Foto: Paal Kvamme

En av fordelene med plattformen ID.3 bygges på er at den i likhet med Teslas biler er styrt av et sentralt datasystem. Dette åpner blant annet for å implementere programvareoppdatering over nettet.

Om informasjonen i avisen stemmer, ligger det imidlertid an til at den første programvareoppdateringen likevel må gjennomføres på et verksted.

Ustabil kobling til server

Interne Volkswagen-dokumenter skal angivelige vise at ID.3 har problemer med å være konstant koblet opp mot Volkswagens tjenere. Den såkalte Icas3-datamaskinen skal oppføre seg ustabilt, og det hevdes at problemene har en negativ trend.

Bilen skal imidlertid ha noen online-funksjoner ved levering, men det er ikke klart hvilke funksjoner det er snakk om. Det er heller ikke kjent hvilke funksjoner som ikke er tilgjengelige fra start.

Etter den første programvareoppdateringen på verksted, skal bilene oppdateres over nett som tenkt.

Forhåndssalg skal starte i juni

Da den norske importøren Harald A. Møller forrige uke annonserte de norske prisene på de første ID.3-variantene som kommer til Norge, kunne ikke administrerende direktør Ulf Tore Hekneby gi noen ny informasjon om programvareutviklingen.

Han sa imidlertid at han tror den beste indikasjonen på at fabrikken har kontroll på programvaren er at Volkswagen har annonsert at forhåndssalget begynner i juni, og at bilene er på veien i Wolfsburg.

Om det viser seg å bli en realitet at bilene må inn på verksted for første oppdatering og utvidelse av programvarefunksjonene, tyder det i det minste på at Volkswagen satser alt på å levere bil innenfor tidsfristene de har satt.