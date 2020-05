Volkswagen ID.3 blir litt dyrere

Volkswagens norske importør Harald A. Møller har kommet med en oppdatering om prisene på den kommende elbilen ID.3 1st.

I fjor antydet de en pris på maks 330.000 kroner for bilen. Indikasjonen er nå maks 355.000 kroner. Det er en økning på 7,5 prosent, og skyldes naturlig nok den dårlige kronekursen mot euro.

Men det kunne vært verre, fortalte administrerende direktør Ulf Tore Hekneby i et pressemøte i dag. Han sier at Møller har jobbet med fabrikken for å unngå en prisøkning på 15 prosent, som i så fall ville gitt en startpris på 380.000 kroner.

En prisøkning er uansett ikke unikt for Volkswagen. Mange andre biler har fått en prisøkning i det siste, av samme årsak.

Planen er ellers som tidligere kommunisert; å tegne kontrakter fra 17. juni, og levere ut biler til sommeren.

«Sommeren» er ikke et veldig klart definert begrep, og Hekneby antyder at vi trolig snakker om sensommer i dette tilfellet.

ID.3 lanseres i tre utgaver i første omgang. Den rimeligste er 1st, og i tillegg kommer to varianter med høyere utstyrsnivå; ID.3 1st Plus og ID.3 1st Pro.

Felles for alle varianter som skal selges i Norge er at de har varmepumpe. Modellene som kommer i salg i sommer er utstyrt minst på nivå med dagens e-Golf.

Alle 1st-variantene får et batteri på 58 kWh, og en rekkevidde på 420 kilometer.

Standardutstyr VW ID. 3 1st. Foto: Harald A. Møller

ID. 3 1st Plus: 405.000 kroner

Høyeste pris for denne varianten er 405.000 kroner. Den har i tillegg til utstyret i 1st blant annet:

19 tommers felger

Kontrastfarger

Oppgraderte seter i Alcantara (syntetisk stoff som ligner semsket skinn)

LED-matrise i frontlyktene.

Nøkkelløs tilgang

Ryggekamera

Delt baksete med midtarmlene og skiluke.

ID. 3 1st Max: 455.000 kroner

Det høyeste utstyrsnivået i serien, med 20 tommers felger og 12-veis komfortseter i to fargetoner. Massasje i setene. I tillegg blant annet:

Panoramaglasstak med solgardin

Head-up display

Filskifteassistent

Køkjøringsassistent

Nødhjelpsassistent

Lyddempende frontrute

Alle prisene inkluderer frakt og levering til Oslo.

– Kommer ikke noe bedre

Det kan komme til å åpnes for andre modeller enn disse tre i år, men hovedtyngden skal være 1st-modeller. Det vil senere komme en innstegsmodell, ID. 3 Pure, med mindre batteri og rekkevidde, og lavere utstyrsnivåer. Prisene på denne er ikke klar.

Det skal komme tre nivåer; Pure, Pro og Pro S. Disse Pure og Pro komme i tillegg i såkalt Power-utgaver. Forskjellen ligger i batteri, rekkevidde og motor. Prisene på disse er ikke annonsert. Pro Power skal imidlertid bli den første varianten det åpnes for bestilling av.

Hekneby sier at det ikke kommer til å bli mer attraktive modeller enn 1st-modellene med tanke på utstyrsnivå, og at det ikke er noe vits i å vente på at det skal komme mer attraktive utgaver. Ingen grunn til å vente med å handle, med andre ord.

– Ikke sitt på gjerdet. Det beste tilbudet kommer først. Det kommer ikke modeller som blir bedre enn dette, som kan leveres i år. De beste pakken er til de første kundene, sier han.

God tilgang

Når det gjelder tilgang til biler, skal den være god. Hekneby oppgir ingen antall, men det norske markedet er kun slått av Tyskland i antall. Det bør bety at det i praksis ikke blir utsolgt med det første.

Hekneby kommenterer at om det viser seg at de har sikret for få biler, så har de i tilfelle en kjempesuksess.

Bilene som leveres til Norge er for øvrig ikke blant dem som har stått ferdigprodusert siden i fjor. Alle produseres i løpet av sommeren og utover, lover Hekneby. Han garanterer ingenting om programvaren i bilen, som det lenge har gått troverdige rykter om at har forsinkelser og problemer.

Han tror den beste indikasjonen på at fabrikken har kontroll er at de har lansert forhåndssalg i juni, og at bilen er på veien i Wolfsburg, hvor Volkswagen har sitt hovedkvarter. Så må kundene åpenbart regne med at det vil komme oppdatert programvare etter hvert.

Volkswagen har valgt samme modell som Tesla, ved at programvare til bilens systemer pushes over internett, og lastes rett ned til bilen.

Dette krever en datatilkobling, og bilen kommer med dette som standard. Det skal ikke være nødvendig å abonnere på noen tjeneste i tillegg. Om du vil ha strømmetjenester i bilen, må du imidlertid regne med å abonnere på dette som tilleggstjeneste.

Kommer med ladeløsning

Interiøret i Volkswagen ID. 3. Foto: Mathias Klingenberg

Volkswagen har i likhet med konsernsøster Audi valgt å gjøre lading til en integrert del av bilen. Dette er en tjeneste kalt We Charge.

Det vil si at du kan tegne et abonnement som lar deg lade på ulike ladestasjoner uten å måtte identifisere deg og betale via en app. På en Ionity-ladestasjon kan du enkelt og greit koble til bilen, og så faktureres du for ladingen i ettertid.

Audi har blitt kritisert for å ha gjort dette til en premiumtjeneste som har en månedlig kostnad i tillegg til ladeprisen. Volkswagen har ifølge Hekneby en vesentlig annerledes modell, uten at han går videre inn på hvordan det vil se ut.

I første omgang er det kun Ionity-laderne som er inkludert i Volkswagens ladetjeneste, men de jobber med å få på plass flere operatører.

We Charge kommer med 2000 kWh lading det første året.

Norge er hørt

Bilene som skal selges i Norge er laget for å passe her. Det er årsaken til at alle får varmepumpe. Men den norske importøren skal ha hatt spesielt stor påvirkning på fabrikken, og hatt mye å si i hvordan bilene utstyres generelt.

Mange ønsker fra Norge har dermed blitt inkludert i ID.3 som standard, og i dette tilfellet skal det angivelig være slik at andre markeder må tilpasse seg utstyrsnivået vi ønsker oss i Norge, og ikke motsatt. Det er unikt i Volkswagen-sammenheng, ifølge importøren.