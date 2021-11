I det stille nedgraderte Tesla oppgitt ladetid på Model 3 og Y

På nettsidene side oppgir Tesla hvor langt du kan forvente å komme ved å lade 15 minutter på en Supercharger-stasjon under optimale forhold.

Tidligere hadde produsenten oppgitt 299 kilometer for Model 3 og 270 kilometer for Model Y (se skjermbilde tatt i september i år).

I løpet av de siste to månedene har Tesla i det stille nedgradert dette tallet: Nå står det henholdsvis 275 kilometer for Model 3 og 241 kilometer for Model Y. Nedgangen er altså på åtte prosent for Model 3 og 10,7 prosent for Model Y.

Hva har skjedd?

TU har tidligere kritisert hurtiglade-egenskapene til Model Y. Under tester ladet vi 214 kilometer på 15 minutter – altså ikke i nærheten av 270. Er nedgraderingen gjort for å gi et mer realistisk bilde av ladehastigheten?

Eller betyr det at de nye bilene som leveres nå er blitt tregere til å lade?

Etter spørsmål fra TU har Tesla Norge undersøkt saken. Kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland sier at følgende svar gis på generelt grunnlag:

Dette skjermbildet fra september i år viser at Tesla reklamerte med at man kunne få inntil 270 kilometers rekkevidde ved å lade Model Y 15 minutter på en Supercharger. Senere ble rekkeviddetallet i det stille nedgradert til 241 kilometer. Foto: Skjermbilde fra Teslas nettsider.

– Ulike battericeller har ulike hurtigladeprofiler. Når vi gjør produktendringer knyttet til for eksempel celletype eller oppgitt rekkevidde, vil estimatet for ladehastighet også endres, sier han.

– Hva er endret på de nye modellene, for eksempel på Model Y som leveres ut i november/desember sammenliknet med Model Y som ble levert ut i august/september?

– Det må vi undersøke nærmere, sier han.

Han sier at Tesla står ved tallene som var oppgitt på nettsiden på tidspunktet man bestilte bilen.

– Vil det si at Model Y-ene som leveres ut i disse dager har blitt tregere til å lade enn Model Y-ene som ble levert ut i august/september?

– Nettsidene våre inneholder de til enhver tid oppdaterte spesifikasjonene for produktet, og det er de som gjelder.

– Det tolker jeg som at de nye bilene lader tregere?

– Det har jeg ikke sagt. Det som står på nettsiden er det som gjelder, svarer Roland.

Ingen åpenbare endringer

Det er ikke så lett å bli klok på svarene. Rolands svar må tolkes slik at er det gjort endringer på bilene som gjør at de lader med færre kilometer på 15 minutter. Men de vet ikke hva slags endringer som er gjort – det undersøkes nærmere. Samtidig vil de ikke bekrefte det som virker ganske åpenbart: At de nye bilene presterer dårligere ved hurtigladeren enn som ble levert ut for få måneder siden.

Tesla har ikke for vane å offentliggjøre alle endringer som gjøres på produksjonsversjoner av bilene. De har heller ikke offentliggjort noen endringer på de nye Y-ene som leveres ut i disse dager.

Et annet og tyngre batteri kunne for eksempel økt forbruket så mye at Tesla hadde måttet nedgradere antall kilometer man kommer ved å lade 15 minutter – selv med lik ladekurve. Men dette er det altså ingen informasjon om.

WLTP-rekkevidden på 507 kilometer er den samme. De oppgir nå estimert rekkevidde ved ulike hjuldimensjoner, men tallene skal ifølge Roland ikke være annerledes. Det er heller ikke gjort nye WLTP-tester.

Dermed fremstår bilene nokså identiske, noe som kunne bety at det lavere hurtigladetallet gjelder for biler levert i både august og november.

Ladehastigheten vil variere

Samtidig kan vi kanskje ikke forvente at Tesla ville innrømmet at nedgraderingen også gjelder for bilene som ble avertert med bedre tall, dersom det var tilfelle. Tesla er juridisk bundet til å stå for tallene som ble oppgitt på tidspunktet man kjøpte bilen. Dersom de hadde gått tilbake på dette, kunne det skapt problemer for dem.

Det viktigste er tross alt hvordan bilene lader i virkeligheten, og Tesla skuffet som sagt i våre tester tidligere. Vi har ikke testet bilene som blir utlevert i disse dager.

Vi skal uansett påpeke at rekkeviddetallet som Tesla oppgir ved 15 minutters lading er et nokså hypotetisk tall. Det er kun mulig å oppnå ved optimale forhold. Faktisk ladehastighet kan variere etter for eksempel batteriets ladenivå, tilgjengelig kapasitet på ladestasjonen og værforhold. Den andre delen av regnestykket – bilens forbruk – varierer også etter flere ulike forhold.