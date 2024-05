El-hurtigbåter er en real nøtt – de har ikke tid til å lade ved kai

Det norske maritime miljøet fikk en stor fjær i hatten da verdens første helelektriske bilferge Ampere ble lansert i 2012. Det var selve starten på elektrifiseringen av den norske samferdselssektoren til sjøs. Det fine med bilfergene er at de har såpass lang liggetid at det lar seg gjøre å lade batteriene om bord tilstrekkelig for å holde ruteplanen.

For kort liggetid

Nå skal også norske hurtigbåter elektrifiseres. Da får vi en litt annen problemstilling. Det ligger i navnet at hurtigbåter kjører fortere enn ferger. Det gjør igjen at de bruker lang mer energi enn ferger per passasjer-sjømil. Noe som av vekthensyn åpenbart ikke kan kompenseres ved å ha enda flere tunge batterier om bord.

Fordi det går relativt raskt å sette i land passasjerene og ta om bord nye reisende, vil ikke liggetiden ved kai heller være tilstrekkelig lang for å få ladet batteriene om bord.

En real nøtt, med andre ord.

I ukens podcast snakker vi med innovasjonssjef Karolina Adolfsson i hurtigbåtselskapet Norled. Adolfsson er også medgrunder i selskapet Shiftr AS, som har utviklet løsningen på hurtigbåtenes utfordringer med lading.

Bom bytter batteri

Konseptet som er utviklet av Shiftr AS, er en landbasert bom, som sørger for at batteriene om bord i hurtigbåten blir byttet i løpet av få minutter. På denne måten vil hurtigbåtene kunne opprettholde sine korte stopp og samtidig få fulle batterier i tide for neste avgang.

Hør ukens episode av Teknisk Sett, der Karolina Adolfsson forteller om hvordan norsk hurtigbåter allerede i løpet av 2024 vil starte omleggingen fra diesel til batteridrift. En omlegging som i høyeste grad også har hatt støtte fra både Forskningsrådet, Innovasjon Norge og en rekke samarbeidspartnere.

Startupselskapet Shiftr AS eies for øvrig 100 prosent av Norled. Organiseringen av konseptet i et eget AS, indikerer at planene også kan inneholde en fremtidig ambisjon om internasjonal satsing.

Sannsynlig med et nytt og elektrisk maritimt eventyr fra Norge, her altså. Lytt og gjør din egen vurdering av den dimensjonen!