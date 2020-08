I 2018 kollapset brua og tok 43 menneskeliv – nå er den bygget opp igjen og åpen for trafikk

14. august 2018 mistet 43 mennesker livet da en motorveibru i Genova i Nord-Italia kollapset og falt ned over bebyggelsen. En rekke bolighus under brua ble lagt i ruiner og flere biler falt ned da brua raste.

Forrige uke, to år etter den tragiske hendelsen, kunne brua gjenåpnes. Det skriver bbc.com.

I etterkant av ulykken ble det satt i gang en storstilt etterforskning for se hvordan en så omfattende ulykke kunne skje.

Ble sendt flere varsler

Det kom raskt frem at brua var i dårlig forfatning og var blitt lappet på i årevis. Det skal flere ganger ha kommer inn advarsler fra eksperter om bruas dårlige tilstand og manglende bæreevne.

Årsaken til at ulykken skjedde da den gjorde, skal ha vært dårlig vær som førte til at en av de enorme kablene på brua røyk. Kabelen dro med seg et brutårn samt en 210 meter lang del av brubanen.

Etterforskningen viste imidlertid at brua var full av mangler. Sprekker i betongen hadde ført til at stål inne i brua hadde begynt å korrodere allerede kort tid etter at den ble ført opp på slutten av 1960-tallet.

I løpet av 20 år var tilstanden på brua såpass dårlig at det ble satt i gang omfattende vedlikehold av den.

Vedlikehold og kontroll i samme selskap

Selskapet som skulle vedlikeholde brua, Autostrade per l'Italia, gjennomførte imidlertid ikke den nødvendige rehabiliteringen som planlagt. Dette ble ikke oppdaget av selskapet som skulle kontrollere brua, Spea. Begge selskapene eies av motegiganten Benetton.

Genoa motorveibru var imidlertid ikke alene om problemene som førte til kollapsen.

Den opprinnelige brua ble designet av ingeniør Riccardo Morandi. Morandi har designet en rekke større bruer i Italia, Canada, Colombia, Venezuela og Hellas. En av hans nyvinninger var en ny måte å integrere stålbærere i betongen.

Flere av bruene har vist seg å kreve storstilt rehabilitering kort tid etter oppføring og på General Rafael Urdaneta Bridge i Venezuela røyk flere av kablene bare 18 år etter at brua ble bygget.

Sensorer og roboter

Gjenåpningen av motorveibrua har vært et stort prestisjeprosjekt for Italienske myndigheter. Den nye brua er tegnet av arkitekt Renzo Piano, som står bak både The Shard i London og Astrup Fearnley-museet i Oslo.

De siste to årene har det blitt jobbet døgnet rundt for å bygge brua, og mandag forrige uke ble den drøyt én kilometer lange brua åpnet av Italias president Sergio Mattarella.

Den nye brua har både sensorer og roboter som kontinuerlig overvåker bruas tilstand og gjennomfører daglig vedlikehold. Disse drives av 2000 solcellepaneler som er utplassert på brua.