Hvis Bærum kommune går med på det, kan dette bli Norges første skyskraper

I dag lanserte Aker-eide FP Eiendom planene for det rundt 60 etasjer høye bygget «Det store blå» som er tegnet av den svenske arkitekten Gert Wingårdh, skriver Budstikka.

Wingårdh gikk vinnende ut av en nordisk arkitektkonkurranse. Bygget skal ha en assosiasjon til et fyrtårn.

Planen er at skyskraperen skal være hovedkvarter for REV Ocean, et verdensledende havsenter, på Fornebu.

Modellen av skyskraperen, som blir 80 meter høyere enn Oslo Plaza om den blir virkeliggjort, kom i all hemmelighet fra Kina før helgen og ble montert opp i Fornebuporten søndag.

– Målet med dette bygget er at Norge tar posisjonen som verdens ledende havnasjon i sterk konkurranse med mange andre land, sier Torstein Storækre i FP Eiendom.

Et «Verdenshavenes hovedkvarter» på Fornebu skal etter planen huse et stort antall norske og internasjonale forskere og byråkrater, gründere og bedrifter, ikke-statlige organisasjoner (NGOer) og finansaktører, og ledes av tidligere WWF-sjef Nina Jensen, som nå er sjef for forsknings- og ekspedisjonsskipet REV Ocean.

Tomten og finansieringen er klar. Det som da står igjen er godkjenning fra myndighetene i Bærum.

Mange partnere

REV Ocean skriver i en pressemelding etter lanseringen av byggeplanene, at de sammen med Handelshøyskolen BI og andre aktører vil arbeide med byggets konsept og innhold.

Ledene organisasjoner internasjonalt og nasjonalt, som FN ved IOC

(UNESCO) og FN Miljø, Havforskningsinstituttet i Bergen, Norsk polarinstituttet i Tromsø, WWF, Handelshøyskolen BI, Subsea Valley med flere, har allerede bekreftet at de støtter opp om WOH, skriver REV Ocean.



– Ambisjonen er at havsenteret skal samle den kompetanseklyngen som allerede finnes innenfor havområdet i regionen, sammen med ledende kompetansemiljøer nasjonalt og globalt. Målet er å utvikle innovative løsninger og nye forretningsmodeller som skal sikre et bærekraftig hav og bærekraftige havnæringer, sier professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI, i følge pressemeldingen.