Hvert år gjør ledigheten et lite hopp i juli. I år er ikke noe unntak

Teknisk Ukeblad har registrert utviklingen i arbeidsledigheten for ingeniører siden januar 2014. Hvert år har antallet uten jobb gjort et større eller mindre byks oppover i juli-tallene.

Det inkluderer også fjoråret, etter at ledigheten hadde begynt å synke markant.

Selv etter en jevn nedgang i nærmere halvannet år, som har resultert i at ledigheten var nesten halvert siden toppnivået, stiger antall ledige i ingeniør- og ikt-fag også i juli i år, ifølge Nav.

Ferierydding

Fra juni 2014 til juli 2014 økte antallet arbeidsledige innen ingeniør- og ikt-fag med 388. Samme måned året etter økte antallet med 599. I 2016 med 600 og i 2017 med 296. I fjor kom oppgangen etter fem strake måneder med nedgang.

Juli 2018 er det 5030 arbeidsledige i yrkesgruppen i registrene til Nav, noe som altså er 577 flere enn i juni i år.

Den samme tendensen ser man også hvert år i januar, og forklaringen er ganske enkel. Erlend Aarsand, juridisk leder i Nito, har tidligere forklart for Teknisk Ukeblad at dette blant annet har sammenheng med at bedrifter ofte rydder unna saker med oppsigelser og permitteringer før ferien.

Dermed er det ofte er slik at det kommer en topp i antall oppsigelser like før jul, og en topp like før sommeren. Disse finner man igjen i statistikken noen måneder senere.

Også Nav bekrefter at det alltid kommer en økning i arbeidsledige på denne tiden av året, men legger til at tallene i år tas ut en uke senere enn i fjor, og at dette kan ha en innvirkning.

Nav har fra og med juli også innført påminnelse på SMS om at arbeidsledige må huske å sende meldekort om de fortsatt ønsker å være registrert som arbeidssøkere. Dette bidrar også til å dra opp ledighetstallet for juli, melder arbeids- og velferdsdirektoratet. Selv justert for dette er det en økning i eldigheten i juli.

Oljeutdannelse vil lønne seg igjen: – Kommer til å bli mangel på folk

Størst nedgang

Det er likevel fremdeles ingeniør- og ikt-fag som har den største prosentvise nedgangen fra i fjor, med 29 prosent.

Det siste året har det blitt 2030 færre ledige i yrkesgruppen.

Ledigheten ligger nå på 1,8 prosent, opp fra 1,6 i juni i år. Det er likevel godt under andelen ledige for ett år siden, da 2,7 prosent av ingeniører var registrert hos Nav.

Fremdeles er det særlig blant ingeniører og sivilingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi at ledigheten har gått ned det siste året.