Hvem blir årets teknologileder 2018?

For femte gang skal TU dele ut prisen til en leder i en teknologibedrift.

Nå ser vi etter kandidater til prisen, som deles ut under Norwegian Tech Awards i Oslo i slutten av måneden. Kandidatene bør ha markert seg i 2018, eller ha gjort en innsats for sin arbeidsgiver og for norsk teknologiutvikling over flere år.

Jan M. Moberg understreker at det ikke trenger å være en leder for et teknologiselskap.

– Vi ser etter ledere som har hatt suksess enten med å utvikle teknologi eller å benytte seg av teknologi. Det vil si at det også kan være ledere av tradisjonelle bedrifter som har tatt i bruk teknologi på en god måte, sier Moberg.

Du kan også være med å avgjøre hvem som vinner Norwegian Tech Award

Ikke nødvendigvis grensesprengende

Norwegian Tech Awards 2018 Teknisk Ukeblad tildeler hvert år en pris for en teknologi, et selskap, person eller prosjekt som representerer en god teknologisk løsning, prosjekt eller gjennombrudd på en forretningsmessig eller et samfunnsmessig problem eller utfordring. Juryen ledes av Trond Markussen, NITO, samt representanter fra flere fagmiljøer. Prisen deles ut under arrangementet Norwegian Tech Awards i Oslo 28. november. Årets priskategorier: «Norwegian Tech Award», hovedprisen

«Årets teknologileder»

«Norwegian Tech Award - Building and Construction»

«Norwegian Tech Award - Maritime»

En hedersprisen til en person som har gjort en spesiell innsats over flere år.

Han understreker også at det ikke nødvendigvis er slik at teknologien må være grensesprengende. Det kan være fryktelig dyrt å ligge først i løypa teknologisk. Smart utnyttelse av eksisterende og velkjent teknologi er ofte en mer effektiv strategi, sier Moberg.

Han mener derfor at det kan være like klokt å kartlegge eksisterende og utprøvde verktøy som kan være gode for bedriften.

– Det er viktig å sette sammen teknologi på en smart måte, og kombinere kjente teknologier, sier Moberg.

Hydro-sjef i fjor

Han mener at Norge har mange eksempler på virksomheter som lykkes med det.

– Prosjekter som Altinn, Brønnøysundregistrene og Vipps er slike eksempler, sier Moberg.

I fjor var det Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg som fikk prisen Årets teknologileder.

De tidligere vinnerene av prisen er Svenn-Tore Larsen, konsernsjef i Nordic Semiconductor i 2014, Alf Bjørseth med en lang rekke bedriftsetableringer og suksesshistorier i 2015 og Remi Eriksen i DNV GL som fikk prisen i 2016.

Dette er noen av årets kandidater, men vi vil også gjerne ha andre forslag. Bruk kommentarfeltet til å foreslå flere navn.