Hva vil du vite om fregatt-havariet?

Rett før fregatten skal heves, er det fortsatt en rekke ubesvarte spørsmål rundt hvordan kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS kunne skje. Fregattens fremtid er høyst usikker, og forsvarsministeren opplyser at hevingen i seg selv vil koste minst en halv milliard kroner.

Fra et teknologisk perspektiv gjenstår spørsmål om årsak, om konsekvenser, og ikke minst om hvordan slike ulykker kan forhindres i fremtiden. Dette er jo langt fra første gang et krigsskip kollidererer med sivile farkoster. Forhåpentlig skal smartere teknologi bidra til at det blir vanskeligere å gjøre grove feil, men den menneskelige faktoren vil alltid være til stede, som TU-sjef Jan M. Moberg skriver om i sin oppsummerende kommentarartikkel.

Tu.no har fulgt både ulykken og bergingsarbeidet tett, og kommer til å dekke den videre utviklingen i saken grundig. Vi skal ha journalister på stedet under hevingen, og andre som følger opp eksperter og myndigheter.

Hvis dere lesere har konkrete innspill til hva våre journalister bør se nærmere på, kan dere legge det inn i skjemaet på denne siden. Vi lytter til leserne, og er på jobb for å dekke deres informasjonsbehov.

Vi har også opprettet en livefeed som følger prosessen rundt hevingen, og alle saker om KNM Helge Ingstad kan du lese her.

Men nå ønsker vi altså lesernes innspill til nye saker. Si hva dere ønsker dekket, så skal vi lytte og forsøke å komme flere av ønskene i møte!