Nytt rederi gir Hurtigruten konkurranse på Kystruten

Det nye selskapet Havila Kystruten AS vil ta opp kampen med Hurtigruten ASA om deler av kystrutetilbudet.

Per Sævik og familien står sentralt i dannelsen av selskapet, slik de også er i Havila, Havyard og fergerederiet Fjord1.

Ifølge Samferdselsdepartementet er det flere rederier som har vist interesse for å seile daglig mellom de 34 havnene på Kystruten.

Hemmelighold

Departementet vil imidlertid ikke opplyse om hvem som har gitt tilbud.

Hurtigruten ASA har sagt klart fra lenge at de vil søke. Nå er Havila Kystruten også kommet på banen og har fortalt offentlig at de også vil være med og tilby «verdens vakreste seilas».

Hurtigruten ASA har i dag 11 skip som trafikkerer hver av havnene daglig. Departementet har utlyst Kystruten på nytt anbud fra 2020. I praksis blir det mest sannsynlig 2021. Hurtigruten ASA har opsjon på forlengelse av kontrakten ut 2020.

Søker en av tre

For å sikre mer konkurranse, har departementet splittet opp anbudet i tre pakker, der to er med fire skip og en pakke er med tre skip.

Hurtigruten ASA søker alle tre pakkene.

Havila Kystruten har søkt på en 4-skipspakken, skriver nettstedet nett.no.(Betalingstjeneste)

Hurtigruteskipet Nordnorge møter søsterskipet Vesterålen utenfor Lofotkysten. Bilde: Tore Stensvold

Havila Kystruten vil bygge fire nye skip. De er planlagt å være 125 meter lange, 20 meter brede og ha plass til 700 passasjerer. Dagens 11 Hurtigruteskip varierer mellom cirka 120 og 135 meter i lengden og passasjerkapasitet på cirka 500-800.

LNG og batteri

I kravet fra departementet er det satt at nye skip må ha 25 prosent lavere CO2-utslipp enn dagens fartøy, samt bruke landstrøm i de havner som kan tilby det.

Tungoljer er ikke tillatt som drivstoff. Havila har designet skip med flytende naturgass (LNG) til framdrift og store batteripakker. Med stor elektrisk kapasitet, skal det være mulig å seile utslippsfritt inn til noen havner, samt Geirangerfjorden, og eventuelt andre fjorder og havner som kan få utslippsrestriksjoner, deriblant Trollfjorden.

Havila Kystruten vil legge driften under Havila Management og ha cirka 300 ansatte.

Forhandlet med verft

Skipene til Havila Kystruten er designet av Havyard Group.

Ifølge nett.no har Havila Kystruten forhandlet med verft i Norge, Spania og Kroatia om bygging av skipene.

I spekulasjonene om hvilke rederier som ønsker å ta opp kampen med Hurtigruten ASA, er Fjord1, Norled, Torghatten, Fjord Line og Color Line nevnt.

Interiørdetalj fra Havila Kystrutens skip for Bergen-Kirkenes-trafikk fra 2021. Bilde: Havyard Group/Havila Kystruten

I og med at Per Sævik og Havila har meldt seg på, er det lite sannsynlig at Fjord1 er med i kampen.

Fjord1-direktør Dagfinn Neteland har imidlertid vært ivrig kritiker av departementets slappe miljøkrav i anbudet.

- Vi er skuffet over at det ikke settes strengere krav til skipene som skal seile på verdens vakreste rute. Fjord1 har snart 16 el-ferger i drift, og Norge leder an på miljøvennlige skip. Da er 25 prosent CO2-kutt lite, sa han til TU tidligere i januar.

Uttalesen kom han med da det ble klart at anbudsfristen ble forlenget med en uke. Stortinget påla nemlig departementet at det skulle legges inn en miljøbonusordning.

Nytt mot gammelt

Det mener Per Sævik var riktig.

– Det er positivt for oss at miljøhensyn blir en del av utvelgelsen. Jeg registrerer at dagens hurtigrute-selskap har meldt inn en del skip som er mellom 25 og 30 år gamle. Vi vil nok score høyt på miljøfaktoren, mens Hurtigruten har en finansiell fordel på grunn av eldre, billige skip, sier Sævik i en pressemelding.

Hurtigruten ASA har opplyst at de bygger om og oppgraderer Richard With og Nordlys, blant annet for å være mer attraktiv til de nye anbudene. Rederiet opplyser ikke hvordan de skal oppfylle nye miljøkrav med de eldre skipene forsatt i rute.

Kommunikasjonsdirektør Helge Otto Mathisen vil verken bekrefte eller avkrefte at i Color Line søker.

– Så lenge departementet ikke vil gå ut med den informasjonen, vil heller ikke vi, sier en hemmelighetsfull Mathisen til TU.