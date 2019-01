Hun vil gjøre det enklere å få tilgang til helsedataene våre. Det kan bli gull verd for forskningen

Norge er blant landene i verden som har best data over befolkningshelsen. Kombinert med personnummer kan slike data bli en gullgruve for forskere. Vi kan finne sammenhenger som få andre kan.

Men helsedataene våre er spredt rundt i hundrevis av små og store registre. Hittil har forskere måttet søke hvert register om å datatilgang, og det kan ta inntil ett år få tillatelsen innvilget. Nå vil Direktoratet for e-helse gjøre det enklere og sikrere å få tilgang til helsedata, slik at både pasienter, forskere og medisinsk industri kan få glede av denne nasjonale ressursen.

I dag snakker vi med programleder for Helsedataprogrammet i Direktoratet for e-helse, Marianne Braaten.

De to andre podcstene i serien, finner du her:

Podcasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podcast Teknisk sett.

Følg vår nye side på Facebook!

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Hvis du abonnerer på Teknisk sett på iTunes, Spotify eller en annen app, kan du laste ned og lytte til nye episoder hver uke. Vi legger normalt ut nye episoder torsdag ettermiddag, slik at du for eksempel kan laste den ned og høre på vei til jobben på fredager.

Spill av ukens episode øverst i artikkelen, eller via instruksjonene over.