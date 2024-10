Saken oppdateres.

– Det har vært en svært trist og krevende dag for alle oss i SJ Norge. Våre tanker går nå til alle de pårørende. Vi er opptatt av å ta vare på alle de som er blitt rammet av denne tragiske hendelsen, sier administrerende direktør Rikke Lind i SJ Norge.

Den ansattes pårørende er varslet. Fire andre personer ble skadet i ulykken. Tre er sendt til sykehus, og en person fikk behandling på legevakten etter togavsporingen på Nordlandsbanen torsdag ettermiddag.

Politiet fikk melding om togavsporingen ved Finneidfjord i Nordland klokken 14.15 torsdag ettermiddag. Toget består av fem passasjervogner i tillegg til lokomotivet.

– Det var 55 personer om bord i toget da det sporet av. Alle er ute, sier stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland politidistrikt til NTB klokken 16.30.

En drøy time senere opplyser han at antall personer på toget er nedjustert til 49.

– Politiet har gjennomsøkt toget og arbeider med å kvalitetssikre antall evakuerte opp mot passasjerlistene, sier Eilertsen.

SJ Norge overtok ansvaret for trafikken på Nordlandsbanen sommeren 2020.

– Sterke krefter har vært i sving

Lars Nedrevåg ved Hovedredningssentralen (HRS) Nord-Norge fortalte klokken 16 til TU de tre skadede personene som er sendt til sykehus. er lettere skadet.

– Politiet sjekker nå det de har registrert mot passasjerlister. Det er normal prosedyre, det tar litt tid, sa Nedrevåg.

En ansatt i SJ Norge mistet livet da et tog traff et steinras og sporet av på Nordlandsbanen. Foto: Ingvart Strand Mølster / NRK / NTB

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier til NTB at tankene går til alle berørte.

– De dramatiske bildene viser at sterke krefter har vært i sving. Nå må nødetatene få gjort sin jobb. Framover blir det viktig å få klarhet i hvorfor ulykken skjedde og å ta vare på alle som er rammet, sier Nygård.

Minst én passasjervogn sporet av

Ifølge politiet skal toget ha kjørt inn i et steinras. De har kontaktet en geolog som skal vurdere forholdene på stedet.

Politiet fikk meldingen om avsporingen klokken 14.15. Toget består av fem passasjervogner i tillegg til lokomotivet.

– Foreløpig vet vi ikke mer enn at lokomotivet og den første vogna har sporet av. Det kan hende det gjelder flere vogner, men vi har foreløpig ingen detaljer om det, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til TU ved 15-tiden.

Bane Nor har satt inn kriseledelse sentralt og regionalt, forteller Korslund.

– Fasen vi er i nå, handler primært om å få mannskaper på plass med mål om å bistå nødetatene i arbeidet de er i gang med.

Korslund kunne på dette tidspunktet ikke bekrefte eller avkrefte om steinras kan ha forårsaket avsporingen.

– Har dere systemer som kan detektere ras på plass på denne delen av Nordlandsbanen?

– Vi har mange rasvarslingsanlegg rundt omkring, men om vi har det akkurat her, vet jeg foreløpig ikke, sier han.

På spørsmål fra TU forteller Korslund at det er en skiltet hastighet på maksimalt 90 km/t på strekningen der toget når har sporet av.

Bent Are Eilertsen, stabssjef i Nordland politidistrikt, fortalte ved 16-tiden at E6 foreløpig var stengt og at det er iverksatt evakuering av passasjerer.

– Mottakssenter for evakuerte og pårørende etableres på Meyergården på Mo. Det vil også bli etablert mottakssenter i Mosjøen, sa Eilertsen.

– Brutalt å kjøre inn i

Forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk lokomotivforbund sier forbundet er i kontakt med lokale tillitsvalgte og verneombud. I tillegg er en vernekoordinator sendt til ulykkesstedet for å bistå.

– Dette er noe av det verste som kan skje for en lokfører på jobb, sier han til NTB.

Ut fra bildene fra ulykkesstedet og kjennskap han har til hva slags togmateriell som vanligvis kjører strekningen, sier han lokomotivet ser ut til å være et eldre diesellokomotiv av typen Di4. Han tar forbehold om at han ikke har direkte og oppdatert informasjon.

– Det er brutalt å kjøre inn i. Dette er et tungt lokomotiv som tåler en trøkk, men de er ikke bygd for å kjøre inn i et steinras, sier han.

Sendte redningshelikopter fra Bodø

Passasjerer forteller om dramatiske øyeblikk da SJ-toget sporet av.

– Det var først en brems, så skjønte jeg at det var noe som skjedde, og så var det bare bang, bang, bang, sier Jan Kenneth Transeth, som var passasjer på toget, til NRK.

Torsdag ettermiddag fortalte Nedrevåg fra HRS til TU at de fikk melding om avsporingen rundt klokken 14.30.

– Meldingen gikk på at det var en togavsporing mellom Mosjøen og Mo i Rana, Bjerka – Korgen. Det skal være mellom 50 og 70 mennesker ombord og situasjonen er uavklart. Vi har sendt ut tre helikoptre, fra Bodø, Ørland og Brønnøysund. Politi og ambulanse er på vei, og noen er kommet på stedet. Vi har ikke oversikt over omfang eller skadede, sa Nedrevåg da.

Nedrevåg fortalte videre at politiet i Nordland ville koordinere håndteringen av hendelsen.

NRK fikk opplysninger om at Helgelandssykehuset hadde slått katastrofealarm.