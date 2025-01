Uvær og kraftig vind natt til torsdag har ført til krevende kjøreforhold og dårlig fremkommelighet i Trondheim og Trøndelag.

– På grunn vanskelige føreforhold er det meste av busstrafikken i Trøndelag sør for Steinkjer innstilt inntil videre, skriver kollektivselskapet AtB på nettsiden sin.

Det er uvisst når trafikken kan gjenopptas igjen.

Tusenvis uten strøm

Flere tusen har mistet strømmen i uværet som herjer i Trøndelag og på Nordvestlandet fredag morgen.

Ifølge strømbruddskartet til nettselskapet Tensio var i underkant av 5000 kunder uten strøm like etter klokka 6, skriver Adresseavisen. En snau time senere var tallet nede i drøyt 4000.

Flest har mistet strømmen i Malvik, der det alene var 3500 kunder uten strøm like før klokka 7. Noen kunder har også mistet strømmen i Midtre Gauldal, Åfjord og Inderøy.

Også på Nordmøre har strømmen gått mange steder, dette gjelder særlig på Smøla og Tustna, viser strømbruddskartet til nettselskapet Mellom. Også i Kristiansund (Frei), på Averøy, Aure og Tingvoll er det feilmeldinger, skriver Tidens Krav.

Kartet til nettselskapet Tensio viser hvilke steder det er strømbrudd. Foto: Skjermbilde Tensio

– Rettetid er uavklart da det er flere feil i nettet grunnet uværet, skriver nettselskapet om noen av feilmeldingene.

Ifølge avisen har de fleste meldingene om strømbrudd på Nordmøre kommet inn fra klokken 3 og videre utover natten. Mellom opplyser at de jobber med flere av feilene, og at de vil sende ut folk for å undersøke andre strømbrudd fredag morgen.

Kraftig uvær

Meteorologisk institutt har utstedt oransje farevarsel for mye snø i Møre og Romsdal og deler av Trøndelag, så vel som deler av Sogn og Fjordane.

Noen steder kan det komme mellom 30 og 50 centimeter.

– Vy og Tide sliter derfor både med å få sjåførene på jobb og å få ut bussene i trafikk fra depot. All busstrafikk er derfor innstilt inntil videre, skriver AtB-direktør Grethe Opsal i en pressemelding, ifølge Adresseavisen.

Trondheim rammet av store mengder nedbør. Det er sendt ut oransje farevarsel om svært mye snø i Møre og Romsdal, deler av Sogn og Fjordane og sørlige Trøndelag. Foto: Jan Langhaug/NTB

Innstiller helikopteravganger

Equinor innstiller alle helikopteravgangene sine fredag inntil videre og varsler forsinkelser utover hele dagen.

– På grunn av værforhold er trafikken utsatt inntil videre. Passasjerer bes møte til ordinær tid for innsjekk, skriver Equinor i en melding på Heliport.no.

Bergens Tidende meldte om saken først.

Innstillinger

Flere buss- og ferjeavganger i Møre og Romsdal er også innstilt fredag på grunn av værforholdene.

Bussrutene 903, 232 og 250 er alle innstilt, mens det er forsinkelser på 901 og 905, viser en oversikt på kollektivselskapet Fram sin nettside.

I tillegg er ferjesamband 1051, 1070, 1058, 1053, 1061 og 1051 innstilt.

Veier stengt

Halsa-Kanestraum på E39 har vært innstilt siden midnatt som følge av uværet, melder Tidens Krav. Foreløpig oppstart er beregnet til klokken 9.

I tillegg har Kvanne-Rykkjem på fylkesvei 670 vært innstilt siden 5.26. Det er ventet at ferja skal begynne å gå igjen klokken 9.26.

Fylkesvei 666 ved Flemma i Gjemnes har også vært stengt tidlig fredag morgen grunnet trær og busker i veien.