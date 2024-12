Farevarsler over store deler av landet

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for is for Nordland og store deler av Sør-Norge. Dermed kan det bli vanskelige kjøreforhold, advarer meteorologene.

Årsaken er mildvær og regn som fryser på bakken tirsdag formiddag.

– Det vil alltid være store variasjoner, men for mange blir det omslag til mildvær, sier statsmeteorolog Ingvild Villa til VG.

Mildværet starter i sør på Vestlandet og i Agder. Utover dagen brer det seg østover og nordover på Østlandet. På kvelden gjelder isfaren også i Trøndelag.

I Nordland er det fare for is fra tirsdag ettermiddag i områder som ligger under 500 meter over havet.

Julaften er det også oransje farevarsel for snøskred flere steder. Dette gjelder Nordenskiöld Land, Nord-Troms, Lyngen, Tromsø, Indre Fjordane, Indre Sogn, Voss og Hardanger.

I tillegg er det sendt ut rødt farevarsel om snøskredfare på Svalbard for 1. juledag.

– Storm og mye nedbør som snø gir stor snøskredfare. Store flakskred vil løsne av seg selv. Unngå skredterreng, skriver Varsom i sitt varsel.