Linda Hofstad Helleland sitter i Næringskomiteen for Høyre. Hun mener differansekontrakter kan bidra til en raskere grønn omstilling for skipsfart. Partiet foreslår 200 millioner kroner til Grønn skipsfart i alternativet til statsbudsjett for 2023. Foto: Høyre/Hans Kristian Thorbjoernsen