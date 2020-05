Historiske elbilandeler i koronarammet bilmarked

Resultatene i bilsalget begynte å vise seg i april måned. Det ble førstegangsregistrert færre biler i Europa. Men elbilene ser ut til å gjøre det bedre enn andre biler.

For Vest-Europa ble elbilandelen derfor historisk høy, ifølge en analyse.

I Storbritannia ble Tesla Model 3 den mest registrerte bilen i april. Når det er sagt; Bilregistreringene falt med hele 97 prosent i april, og det ble registrert 658 Model 3 i landet forrige måned. Totalt ble det registrert 4321 personbiler.

Årsaken til dette antas å være at Tesla kjøpes over internett, og at salget ikke har vært påvirket av stengte bilforhandlere, skriver Autonews. Videre overleveres bilene hjemme hos kundene, uten direkte kontakt, for å hindre smittespredning.

Det er trolig ikke hele forklaringen, ettersom den tredje mest registrerte bilen i Storbritannia i april var Jaguar I-Pace, med 367 eksemplarer. Totalt ble det registrert 396 Jaguar-modeller av ulike typer i april.

Franskmennene velger elektrisk

Peugeot e-208 var mest registrerte elbil i Frankrike i april. Foto: Marius Valle

I Frankrike falt registreringene med 88,8 prosent sammenlignet med april 2019. Ladbare biler sto for 7,8 prosent av bilene som ble levert. Renault Zoe, Peugeot e-208 og Tesla Model 3 var det mest registrerte modellene i denne kategorien.

Den mest registrerte elbilmodellen i Frankrike i april var Peugeot e-208, ifølge Automobil Propre. 360 eksemplarer ble registrert. Deretter kommer Renualt Zoe, med 322 eksemplarer, og Tesla Model 3 med 189 eksemplarer.

Ifølge L'argus begynte registreringstallene å peke oppover igjen i den tredje uken i april, og i denne uken var til sammen 86 prosent av de registrerte bilene produsert av Renault og PSA.

Det hører med til historien at mens det ble registrert 89 prosent færre biler i Frankrike i april sammenlignet med april 2019, ble det registrert «bare» 62 prosent færre elbiler.

Det er ventet en oppgang i registreringer i mai, ettersom bilforhandlerne trolig åpner opp igjen 11. mai, og vil registrere biler som skulle vært levert i april.

Kun Tesla hadde vekst i Tyskland

Tesla var eneste bilprodusent med registreringsvekst i april i Tyskland. Foto: Mathias Klingenberg

I Tyskland falt antallet registreringer for alle personbiler med 61 prosent, etterfulgt av et – i tysk kontekst – eventyrlig registreringstall for elbiler i mars. Nøyaktige registreringstall for elbiler i Tyskland i april er ikke ute, men ifølge Autonews var det bare ett bilmerke som hadde en positiv utvikling her i april.

Tesla økte sine registreringer med 10 prosent sammenlignet med 2019, og endte med å levere 635 biler i landet. Også dette tilskrives Teslas internettmodell, som ikke påvirkes av stengte butikker.

Også i Norge ble det registrert færre biler i april, med en nedgang på 34 prosent sammenlignet med april i fjor. Elbilandelen her var ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken 49,4 prosent. 3671 elbiler registrert var imidlertid en nedgang på 17,7 prosent.

Elbilandelen i Vest-Europa er økende. Faksimile: Schmidtmatthias.de

Elbilrekord

For hele Vest-Europa under ett, ble det satt elbilrekord i april. Det har ikke tidligere blitt registrert høyere elbilandel i nybilregistreringene. Ifølge analytiker Matthias Schmidt endte andelen på 6,6 prosent. Dette basert på foreløpige registreringstall.

Vest-Europa inkludere alle EU-land fra før 2004-utvidelsen, pluss Storbritannia og EØS-landene.

Men dette er altså en høy andel i et bilmarkedet i fritt fall. I antall ble det nemlig registrert til sammen 31 prosent færre elbiler i april sammenlignet med april 2019. Nedgangen er likevel mye mindre enn nedgangen i personbilregistreringer, som endte på 80 prosent for regionen.

I volum ble det registrert flest elbiler i Tyskland, etterfulgt av Norge. Mer enn halvparten av alle elbilregistreringer i Vest-Europa i april var i disse to landene.