Slik fungerer Tesla Model 3 med campingvogn

Campingvognferie med elbil har til nylig vært forbeholdt de som kjøper bil i prisklassen som nærmer seg millionen.

Med hengerfeste på «folkemodellen» Model 3 åpner det seg muligheter for flere.

Ikke at det kommer til å bli et vanlig syn med Model 3 og digre campingvogner. Vekten er begrenset til maksimalt 910 kg.

Det betyr i praksis at det er to valg, avhengig av hvilket førerkort du har:

Har du klasse B-førerkort: En liten og lett henger med totalvekt inntil 910 kg.

Har du klasse BE eller B96: En lett tilhenger med egenvekt under 910 kg.

Det siste alternativet vil være upraktisk, da du på mange campingvogner kan ha med deg svært lite bagasje i vogna.

Vi har testet Model 3 med det første alternativet, og det er antakeligvis det som er mest aktuelt for de fleste.

Målet med testen var ikke å gjøre noen betraktninger rundt campinglivet. Men det er ikke vanskelig å se for seg hvilke begrensinger en liten campingvogn setter.

Tesla Model 3 Rekkevidde (WLTP): 544 km (Long Range), 415 km (Standard Range Plus)

Batterikapasitet: ~55 og 75 kWh

Segment: Sedan

Tilhengerfeste: Nei

Bagasjerom: 425 liter

Oppgitt pris:

Standard Range Plus: fra 367.700 kr

Long Range: fra 450.600 kr

Performance: fra 533.600 Tabbert Tab 320 Offroad

Antall aksler: 1

Lengde: 465 cm

Bredde: 192 cm

Egenvekt: 525 kg

Totalvekt: 800 kg

Maks Nyttelast: 275 kg

Årsmodell: 2002

Testen

Testen besto av å trekke en campingvogn fra Østlandet til Vestlandet, ganske enkelt. Vi kjørte fra Hønefoss til Bergen, via Hardangervidda. Avstanden ble 417 kilometer.

Underveis noterte vi oss forbruket, og gjorde noen betraktninger om hvordan det er å kjøre campingvogn med elbil.

Campingvognen er en Tabbert 320 Offroad med egenvekt på 520 kg, og totalvekt på 800 kg. Den er 4,65 meter lang og 1,92 meter bred. 7 cm bredere enn bilen.

Den er dråpeformet, og dermed avrundet foran. Det hjelper antakeligvis noe på luftmotstanden, men realiteten er at vogna har en ganske stor overflate, ligger relativt høyt over bakken, og trolig har en form som skaper mye turbulens.

Bilen veier 1931 kg med fører, og høyeste tillatte totalvekt er 2305 kg. Om vi antar at campingvognen veier sin egenvekt, 550 kg, var den aktuelle vogntogvekten omtrent 2450 kg under testen.

Testen ble gjennomført kun med fører, uten bagasje. Vekten vil dermed bli høyere jo flere dere er og jo mer dere har med dere. Maksvekt for vogntoget kan være inntil 3215 kg, så med bagasje strategisk pakket, er det mulig å ha med ganske mye her.

Forbruk

Vi har tidligere testet Model 3 på ulike turer, og erfarer at bilen med 18 tommers vinterdekk har et forbruk på 14,1 kilowattimer per 100 kilometer (kWh/100 km) på langtur med kun fører, og omtrent 15 prosent høyere med bilen full av folk og bagasje.

Testbilen denne gangen er lik bilen vi testet forrige gang, med unntak av at den nå går på sommerdekk på 19 tommers hjul. Det gir nok et noe høyere forbruk, og vi noterte oss et forbruk i området 15 kWh/100 km på strekningen Oslo til Hønefoss, uten tilhenger.

På Hønefoss ble campingvogna koblet på, og endringen i forbruket ble svært tydelig så snart hastigheten økte.

På de to milene mellom Hønefoss og Sokna observerte vi et snittforbruk på 32 kWh/100 km. Høyt, definitivt. Men det skal lenger opp når topografien og hastigheten blir krevende.

Fra Sokna til Ørgenvika er det 16 kilometer motorvei med en del stigning. Her observerte vi i perioder forbruk på rundt 60 kWh/100 km. Dette er forbrukstopper, så snittet ligger naturligvis langt lavere enn dette. Men etter de første knapt fire milene lå forbruket på 38,7 kWh/100 km.

Da vi ankom Gol var snittforbruket etter 112 kilometer 32,4 kWh/100 km. Og videre økte snittet til 37,1 kWh/100 km da vi var på det høyeste på Hardangervidda.

Strekningen ned fra Dyranut til Eidfjord byr på lange og bratte nedoverbakker. Denne etappen sank forbruket til 5,3 kWh/100 km. Totalt for turen fra start var snittforbruket redusert til 34 kWh/100 km.

Ved ankomst i Bergen noterte vi et snittforbruk på 33 kWh/100 km etter 417 km kjørt.

Ikke overraskende er det høy hastighet og stigning som gir det største utslaget på forbruket. Dermed vil det antakeligvis ikke være mulig å kjøre så veldig mye lenger før man må lade dersom man kjører på motorvei mesteparten av tiden.

Kartet viser energiforbruk ved ulike etapper på turen.

Forbruket er omtrent 135 prosent høyere med denne campingvognen og sommerdekk enn med tom bil på sommerføre og vinterdekk som vi har testet tidligere.

Når dette er sagt: Ruten vi kjørte over har jevnt over mye stigning. Alle turer vil ikke ha slik topografi.

Vi kjørte en kortere tur med langt mindre opp og ned, fra Askøy til Eidfjord. Dette er en avstand på drøyt 190 kilometer.

Forbruksprofilen for denne turen ser du i grafen under.

Man vinner for all del ingen hypermiling-konkurranse med et forbruk på rundt 28 kWh/100 km. Men det er noe bedre uten mange stigninger, og med mulighet for å holde en relativt jevn hastighet.

Men det blir selvsagt fortsatt mange ladestopp, selv med dette forbruket.

Vi sjekket også anslått gjenværende batteriprosent ved ankomst på denne reisen. ved 96 prosent batterikapasitet, anslo bilen 42 prosent gjenværende batteri i Eidfjord. Fasit ble 21 prosent. Så vi kan fastlå at det var bom nummer to.

Lading og usikkerhet

Det krever naturligvis mer lading på turen dersom du kjører Model 3, eller en annen elbil, med campingvogn.

Med vårt forbruk brukte vi 138 kilowattimer mellom Hønefoss og Bergen. Batteriet i Model 3 Long Range er 75 kilowattimer. Det vil si at det er behov for å lade batteriet helt opp en gang på denne turen.

Du må regne med å lade ofte med campingvogn på slep. Foto: Marius Valle

Det betyr i praksis to ladestopp, ettersom du aldri vil kjøre batteriet helt tomt eller kjøre helt på marginene av batterikapasiteten.

Vi ladet bilen på Teslas Supercharger-stasjoner på Gol og i Eidfjord.

Det er en viss usikkerhet rundt når vi trenger å lade.

Mens Model 3 under vanlig bruk er ganske treffsikker når det kommer til å estimere rekkevidde, er det ikke helt slik med campingvogn bak.

Da er den fullstendig på bærtur, for å si det sånn.

Eksempel: I Eidfjord, på vei til Bergen, avsluttet vi ladingen på 84 prosent. Bilen anslo at vi da ville ankomme hjemme med 25 prosent gjenværende batteri. Dette er en strekning på 185 kilometer. Underveis reduserte den jevnt og trutt anslaget for gjenværende batteri til 4 prosent.

Det betød for oss i praksis at vi tok et ekstra, siste ladestopp på en 50 kW-lader ved en dagligvarebutikk siden vi likevel skulle handle litt. Bare for å være helt sikker på å komme de siste 15 kilometerne hjem.

Altfor optimistisk

Tesla har åpenbart ikke tatt hensyn til dem som velger å trekke campingvogn under utformingen av programvaren.

Det er forståelig, men vi syns i det minste at bilen burde vært lang mer pessimistisk hva rekkeviddeanslag angår.

Men vi vil tro at de som velger å kjøre denne bilen med en campingvogn etter hvert får en følelse av hvor langt man faktisk vil klare å kjøre. Om du for eksempel legger til grunn vårt snittforbruk skulle det tilsi at du må regne med et lade stopp hver 200 kilometer eller noe slikt.

Uten at vi har testet det, vil vi si at det nok er uaktuelt å dra på lange campingvognturer med Standard Range-utgaven av Model 3. Den har en rekkevidde på 415 kilometer, og et batteri på rundt 55 kilowattimer.

Det skulle tilsi behov for ladestopp hver 150 kilometer eller der omkring. Da blir det fort i overkant mange stopp.

Ytelse med campingvogn

Et av de aspektene vi var mest spent på var hvordan bilens ytelse ville påvirkes med campingvogn.

For å si det enkelt: Det er ikke et problem. Selv med denne campingvogna bak går Model 3 som ei kule. Vi måler null til 80 kilometer i timen går på 4,8 sekunder.

For ordens skyld: Denne bilen gjør 0-100 kilometer i timen på 4,8 sekunder uten henger. 80 kilometer i timen er høyeste tillatte hastighet med tilhenger i Norge.

Det er noe annet enn en litt tungpustet dieselbil. Men så er også campingvogna rimelig lett. Fullastet er det ikke helt utenkelig at det går tregere.

Men så er det heller ikke noe poeng i seg selv at akselerasjonen skal være så voldsom med henger bak. Det viktige er at det ikke kjennes som bilen må anstrenge seg.

Det vi merker best er litt rykking og napping fra campingvogna. Ingenting plagsomt, og du klarer helt uten problemer å holde følge med trafikken ellers.

Tesla Model 3 løser det mer hverdagslige tilhengeroppgavene helt uproblematisk. Foto: Marius Valle

Forbruk med vanlig tilhenger

Vi har benyttet anledningen til å kjøre vekk noen lass med søppel i en vanlig 750 kg tilhenger.

Det vi var interessert i å se på var forbruket. Med denne hengeren lastet full av gammelt kjøkken, er vekten neppe så langt unna campingvognen. Vi observerte et forbruk i området 20 til 25 kWh/100 km på tre hengerlass.

Dette var relativt korte turer, så vi kan ikke si noe sikkert om dette, annet enn at det synes å være betydelig lavere forbruk. Det tyder på at luftmotstanden er en av de viktigste grunnene til campingvognas høye forbruk.

Campingvogn på Supercharger

Gol Supercharger. Foto: Marius Valle

Vi skal også nevne at det ikke nødvendigvis er bare-bare å komme på en Supercharger-stasjon med en campingvogn. Mange av laderne er plassert slik at det er vanskelig eller umulig å komme til med vogn.

Da kan du måtte koble av campingvogna før du lader.

Eidfjord Supercharger. Foto: Marius Valle

Fortum Storebotn. Foto: Marius Valle

Vi hadde litt utfordring med dette på Supercharger-stasjonene vi besøkte, men takket være moderat ladetrafikk fikk vi plass på begge stopp.

Men det var ikke til å unngå at vi følte at vi tok litt mye plass der vi sto.

På mange stasjoner vil det nok ikke være annet valg enn å koble av campingvogn eller tilhenger før man lader. I alle fall om du ønsker å ta hensyn til andre brukere.

Det finnes ladestasjoner både fra Tesla og andre aktører som gjør det mulig å kjøre helt inntil laderen med tilhenger. Eksempler er Tesla-stasjonene på Nebbenes eller i Holmestrand.

Plassering av ladestasjon er en problemstilling som blir aktuell etter hvert som flere biler med ulik plassering av ladeluke kommer på markedet, men også etter hvert som flere biler får mulighet for tilhenger.

Skal du farte mye med campingvogn og Model 3 kan det altså lønne seg å sette seg inn i hvor det er mest praktisk å lade, og eventuelt hvordan du raskest mulig kobler vogna av og på bilen.

Oppsummert

Det er ikke overraskende i at Tesla Model 3 kan brukes til å trekke campingvogn. Men det er overraskende at forbruket er så høyt som det er.

Long Range-utgaven med firehjulstrekk som vi har testet her har et forbruk oppgitt til 544 kilometer. I tidligere tester opplevde vi en praktisk rekkevidde opp mot 500 kilometer.

Med campingvogn er det snakk om omtrent 220 kilometer. Mer enn en halvering av rekkevidden.

Model 3 på Dale. Foto: Marius Valle

Når det er sagt, så hører det selvsagt med til historien at Model 3 er en bil som i utgangspunktet har et lavt forbruk. Da skal det ikke veldig mye til for å doble det.

Til sammenligning opplevde vi et forbruk på 22 kilowattimer per 100 kilometer med Audi E-Tron da vi testet den i vår. Tester andre har gjort viser et høyere forbruk.

Det er dermed ikke så sikkert at du vil kunne kjøre med noe særlig lavere forbruk på andre elbiler.

I realiteten vil nok de fleste også velge en større campingvogn på elbiler som kan trekke høyere vekt, som E-Tron eller Tesla Model X.

Her er det altså snakk om en liten og for mange praktisk elbil, som også har mulighet til å ta med seg en liten campingvogn. Om du ikke kjører Europa rundt hver eneste sommer, kan det fungere greit å dra på campingferie med Model 3.

Klarer du deg med en combicamp kan det også tenkes at rekkevidden ikke blir så kraftig redusert.

Kjører du derimot på mange og lange campingvognturer kan det nok være best å beholde en praktisk fossilbil en stund til.