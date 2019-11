Her testes helt ny renseteknologi til de nye tunnelene på E18 Vestkorridoren

Sandvika: To store bommer med røde, blinkende lys holder trafikken ute fra Bjørnegårdstunnelen en sen tirsdagskveld. Fra klokken 21:30 har Vegtrafikksentralen meldt om at tunnelen vil være stengt for trafikk på grunn av vedlikehold, og en stor vaskebil fra Mesta skal i utgangspunktet være det eneste kjøretøyet i den ett år gamle tunnelen.