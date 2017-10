Her starter de opp gigantflyets seks jumbojet-motorer

Med over 117 meter fra vingetupp til vingetupp, er Stratolaunch det største flyet, målt i vingespenn, som er laget.

Mellom de to flykroppene skal det henge nyttelast. Flyet er konstruert for å være en flygende oppskytingsplattform for bæreraketter som skal ta med seg satellitter til lav jordbane.

I mai ble gigantflyet rullet ut første gang. Og etter noen måneder med bakketesting av ulik art, passerte prosjektet en ny milepæl i forrige uke. Da ble de seks motorene startet opp for første gang.

Plukket fra to B747-400

Det er kanskje riktigere å si at de ble startet opp før første gang etter at de ble montert under vingene på Stratolaunch.

Pratt&Whitney PW4000-motorene er nemlig plukket fra to Boeing 747-400-fly som fløy for United Airlines fram til 2008. Det er flere av komponentene fra de to 20 år gamle jumbojetene som gjenbrukes i bæreflyet. Det gjelder blant annet mye av avionikken, førerkabinen og landingsstellet.

Stratolaunch og partneren Scaled Composites har bedrevet bakketesting de siste fire månedene. I forrige uke ble de seks PW4000-motorene startet opp før første gang. Foto: Dylan Schwartz

Ifølge Stratolaunch har motortestingen blitt gjennomført trinnvis. Først er de startet ved hjelp av hjelpeaggregatet (Auxiliary Power Unit, APU) som såkalt «dry motor», deretter med tilførsel av drivstoff («wet») og til slutt full oppstart av hver enkelt av de seks og kjøring på tomgang. Hver av motorene kan levere cirka 250 kN skyvkraft.

Siden utrullingsseremonien for fire måneder siden er det blant annet gjennomført tester av de seks drivstofftankene, flykontrollsystemene og styreflatene på vinger og stabilisatorer. Nå fortsetter motortestingen med økende krafttilførsel og det gjøres etter hvert klart for taksetesting.

Stratolaunch ble vist fram offentlig første gang i slutten av mai.

Stratolaunch har ikke oppgitt noen dato for jomfruferden, men bekrefter at de er i rute for den første oppskytings-demonstrasjonen i 2019.

Kan ta med seg 250 tonn

Det er Scaled Composites, som er et datterselskap av Northrop Grumman, som bygger flyet i en hangar på Mojave air and space port i California. Her går det under navnet Model 351. Også kallenavnet «Roc», etter fabeldyret rokk, en hvit kjempefugl, er blitt brukt.

Etter at flyet for første gang sto på sine egne 28 hjul, ble det veid inn til om lag 500.000 pund, altså nærmere 227 tonn. Rundt 90 tonn av dette er komposittmaterialer. Stratolaunch-flyet designet for å kunne ta av med en vekt på hele 590 tonn (MTOW). Bæreevnen skal være rundt 250 tonn, med andre ord identisk nyttelastkapasitet som på Antonov An-225. Den ukrainske kjempen har imidlertid maksimal avgangsvekt på hele 640 tonn.

Det er altså i bredden at bæreflyet stikker seg ut, også sammenlignet med vingespennet på andre digre fly:

Airbus A380-800: 79,75 meter

Antonov An-225: 88,4 meter

Boeing 747-8: 68,5 meter

Hughes H-4 Hercules: 97,54 meter

En todelt flykropp under noen enorme vinger.

Selskapet Stratolaunch ble grunnlagt i 2011 av Microsoft-gründeren Paul Allen. I dette prosjektet samarbeider de i tillegg til Scaled Composites med Orbital ATK som bidrar med raketteknologien.

Orbital er veteraner med luft-til-bane-konseptet. Allerede i 1990 fløy Pegasus-raketten for første gang etter å ha blitt sluppet fra et lekkert Lockheed L1011. Den litt mindre smekre Stratolauncher skal imidlertid klare å frakte med seg tre slike tretrinns bæreraketter på én gang, selv om de første planlagte oppskytingene vil foregå med kun én Pegasus XL. Det skal være mulig å ta med satellitter opp til 450 kg til lav jordbane på det selskapet beskriver som en «enkel, pålitelig og rutinemessig» måte.