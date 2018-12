Her sjøsetter Hurtigruten sitt andre hybriddrevne ekspedisjonscruiseskip

SJØSATT: Publikum strømmet til for å se Fridtjof Nansen bli sjøsatt i Ulsteinvik. Foto: Eirik Helland Urke

ULSTEINVIK: Søndag ettermiddag sjøsatte Hurtigruten sitt nye ekspedisjonscruiseskip MS Fridtjof Nansen ved Kleven verft i Ulsteinvik. Det hybriddrevne skipet er utstyrt med batterier som lar det drive helt utslippsfritt i kortere perioder.

Kleven verft hadde for anledningen åpnet portene for publikum, som strømmet til for å se skipet skli majestetisk ut i vannet.

Ekspedisjonscruise

Ekspedisjonscruiseskipene

Fridtjof Nansen og Roald Amundsen Lengde: 140m

Bredde: 23,6m

Tonnasje: 20.889 brt

Gjester: 530

Crew: 151

Expedition Team: 10+

Lugarer: 265

(100% utvendige. 50% balkonger)

Isklasse: PC-6

Flagg: Norsk

I likhet med søsterskipet MS Roald Amundsen, som også bygges ved Kleven, skal MS Fridtjof Nansen brukes til cruiseekspedisjoner som til dels er langt utenfor kystruta Hurtigruten er kjent for å betjene. Blant destinasjonene er Antarktis, Grønland, Svalbard, Nordvestpassasjen og Sør-Amerika.

De første turene skal foregå fra henholdvis 2019 med Roald Amundsen og 2020 med Fridtjof Nansen. Kleven har også kontrakt på byggingen av et tredje hybriddrevet ekspedisjonsskip, som etter planen skal leveres i 2021.

Forsinket

Det første skipet skulle egentlig vært levert allerede i år, men kompleksiteten i prosjektet gjorde at prosjektet ble noe forsinket.