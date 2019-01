Her lader de elbilen med hydrogen

Er fremtiden elbil eller hydrogenbil? Britiske AFC Energy ser ut til å tenke at det er elbil, men de tror hydrogen likevel kan ha en viktig plass.

De har demonstrert løsningen CH 2 RGE, som benytter brenselceller for å lage strøm til å lade elbiler.

Dette mener de skal gjøre det mulig å tilby lading med hundre prosent ren energi.

Det er i det hele tatt dette som ser ut til å være salgsargumentet til AFC Energy. For det vil aldri bli særlig effektivt å lade en elbil med en brenselcelle, da virkningsgraden toppen vil ligge på noe over 50 prosent.

Men det er mulig å fremstille hydrogen helt uten å slippe ut noe CO 2 eller andre klimagasser i produksjonen. Tradisjonell lading slipper derimot ut forurensing gjennom forbrenning av fossilt brennstoff, skriver AFC Energy i pressemeldingen (PDF).

Fremstille hydrogen for å så lade batteri

Og selv om de da ser helt vekk fra muligheter som å installere solceller og/eller vindturbiner i kombinasjon med batterier, er det for så vidt et poeng.

Den samme fornybare energien kan tross alt brukes til å generere hydrogen i stedet for å lade et batteri direkte.

Da kan det tenkes at det i noen scenarier lønner seg å frakte hydrogenet til ladestasjonen slik at det kan lages strøm der.

Mener det kan hjelpe på effektbehovet

AFC Energy har regnet på det, og mener at deres regnestykke viser at i et scenario hvor alle Storbritannias biler er elektriske, har batteri på i snitt 57 kilowattimer, og en av ti lades på samme tid, vil det gi en effekttopp på 25,7 gigawatt, eller halvparten av effektbehovet i landet i dag.

For ordens skyld anslår UK National Grid at toppeffektbehovet vil øke med 18 gigawatt i 2050, en økning på 30 prosent sammenlignet med behovet i dag. I dette scenarioet har de tatt utgangspunkt i at ladere på 7 kilowatt blir standard hjemme hos bileiere.

Det er en stund siden NVE gjorde en lignende beregning av økningen i effektbehovet her til lands. De kom, i likhet med UK National Grid, frem til at det neppe blir behov for å produsere mye mer kraft. I stedet ser man for seg å incentivere forbrukerne til å velge å lade på gunstige tidspunkt.

AFC Energy ser uansett for seg at deres brenselcelleløsning kan bidra til å gjøre overgangen til elbiler enklere, ved at det ikke skal bli nødvendig å bygge ut en mengde ny kraftproduksjon og gjøre endringer i infrastrukturen.

Ser etter partnere

Systemet deres har i tillegg til en brenselcelle og en batteripakke på 48 volt, som skal bidra til å dekke kraftbehovet når forbruket er på sitt høyeste. Det kan bygges ut ved behov.

Inntil videre har de bare demonstrert systemet. I pressemeldingen skriver de at de ønsker å inngå samarbeid med potensielle partnere og utstyrsleverandører med tanke på å lansere systemet kommersielt.