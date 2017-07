Her kjører elbilen i 379 kilometer i timen

Tesla lager 7-setere og suver som kan akselerere fra det meste på fire hjul, mens NIO for to måneder siden satte rekord på Nürburgrings Nordschleife.

Det er med andre ord lenge siden elektrisk drift betydde å måtte ofre ytelse. Et lite unntak har kanskje vært på topphastighet. Fram til nå.

Tidligere denne måneden var amerikanske Lucid Motors ute med sin Air-prototyp på den andre høyhastighetstestingen. Resultat: 235,44 miles/378,9 kilometer i timen.

Ikke verst for en bil som sikter mer mot lukussedaner som BMW 7-serie og Mercedes-Benz S-klasse enn sportsbiler som LaFerrari, selv om det fortsatt er et stykke opp til Bugatti Chiron som har elektronisk begrenset topphastighet på hele 420 kilometer i timen.

Fra en halv million kroner

Lucid Air ble vist fram for offentligheten første gang i desember 2016 hjemme i California og planen er å starte leveringer i 2019.

Med det minste batteriet og én motor skal den selges for 60.000 dollar, cirka en halv million kroner med dagens kurs. Basismodellen skal ha en rekkevidde på 240 miles/386 kilometer, mens elmotoren på bakakslingen har en effekt på cirka 300 kW.

Hele spekteret av modeller er ikke spikret ennå, men det vil komme Air-utgave som vil koste mer enn 100.000 dollar. Lucid bekrefter tidligere oppgitte spesifikasjoner som indikerer opp til 735 kW/1000 hk effekt fra to motorer, 100 og 130 kWh-batterier, rekkevidde på opp til 400 miles (644 km) og akselerasjon fra 0-60 mph på 2,5 sekunder.

Til sammenligning klarer Tesla Model S 0-60 mph på 2,3 sekunder med Ludicrous+. Topphastigheten er begrenset til 155 miles/249,5 kilometer i timen. Også Lucid Air kommer til å ha begrenset toppfart når den kommer for salg om et par år.

Ovalbane i Ohio

I forbindelse med testingen er en av prototypene utstyrt med veltebur og brukes til å måle hvordan elbilen oppfører seg når den presses til det ytterste.

Blant dette er høyhastighetstesting der selskapet vurderer stabilitet, ytelse fra den elektriske drivlinja i tillegg til egenskapene på noen nye Pirelli-dekk som utvikles for bilen.

Lucid Air Alpha Speed Car 05 på TRCs testanlegg i Ohio. Bilde: Lucid Motors

Testingen har foregått hos Transportation Research Center (TRC) nordvest for Colombus i Ohio. Dette er USAs største uavhengige testanlegg hvor det blant annet finnes en 12,1 kilometer lang ovalbane.

Her ble det første høyhastighetstestene med den såkalte «Lucid Air Alpha Speed Car» gjennomført i april, da med topphastigheten begrenset til 350 kilometer i timen. Denne var fjernet til testingen nå i juli.

Under testingen for tre måneder siden var prototypen utstyrt med en bremseskjerm som reservesløsning dersom rettlinja ikke var lang nok til å nå planlagt hastighet og deretter bremse tilstrekkelig til neste sving. Det var det ingen behov for, viste det seg.

Lucid Air-interiøret vitner om en lukussedan der eieren like gjerne befinner seg i baksetet som bak rattet. Foto: Lucid Motors

Derimot ble det gjort noen erfaringer som krevde justeringer. Den fremre elmotoren gikk varmere enn simulert på forhånd, og det er gjort forbedringer på væskekjøling og ventilasjon, mens luftfjæringen er gjort mer responsiv.

Tyskland

For de fleste har vel kjøreegenskaper og akselerasjon større betydning i det daglige enn om bilen er i stand til å klare det tredobbelte av lovlig norsk motorveihastighet.

På Lucid-bloggen forklarer selskapet selv hvorfor dette er et tema:

Kamuflert Lucid Air mellom S-klasse og 7-serie. Bilde: Lucid Motors

– Lucid Air skal konkurrere mot de beste bilene i de største markedene rundt om i verden. I minst ett av disse markedene blir det forventet at bilen skal være i stand til å holde en høy marsjfart, noe vi har tenkt å tilby, skriver bilprodusenten.

Når vi snakker om Tyskland, har de ikke bare Autobahn, men også en av klodens mest legendariske racerbaner.

Nordsløyfa på Nürburgring er dessuten bilindustriens fremste målestokk. Nok en milepæl ble passert da den kinesiske elbilen NIO EP9 12. mai klarte ei rundetid på kun seks minutter og 45,9 sekunder og med det satte rekord for biler i kategorien «non-series/non-road-legal».

«Die Grüne Hölle» er målestokken for mange bilprodusenter. EP9 kom godt ut. Foto: NIO

EP9 har fire motorer og tilhørende girkasser som til sammen leverer 1 MW (1.360 hk) til hjulene og ytelser som matcher: 0-200 kilometer i timen på 7,1 sekunder og en topphastighet på 313 kilometer i timen.

Et par uker senere klarte svenske Kenny Bräck ei runde på 6:43,22 i en McLaren P1 LM. Dette var ei runde på 20.600 meter, mens Nio kjørte ei 20.832-metersrunde.