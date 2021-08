Her er Volvo C40 i Norge: En mindre fornuftig og lekrere versjon av XC40

C40, designlillebroren til helelektriske XC40, ble vist fram for norske journalister mandag.

Crossoveren har de samme tekniske spesifikasjonene som den mer SUV-utformede storebroren, men et annet karosseri. Taket har bueform og skråner nedover mot baken, ulikt den mer kasseformede storebroren. Det betyr noe mindre bagasjerom (413 liter kontra 452 liter på XC40) og mindre takhøyde i baksetet.

Det merker vi godt under prøvesittingen – undertegnede på 196 cm kan definitivt ikke sitte oppreist i baksetet. Fra førerplass er imidlertid ikke dette noe problem, ettersom bueformen når toppunktet her. Bagasjerommene på de to bilene ser nokså jevnstore ut. De er like lange, men bueformen gjør at du kan stable mindre i høyden mot bagasjedøråpningen. Det er altså her man mister literne.

Vi synes bilen ser bedre ut i virkeligheten enn på bilder. Den er elegant, særlig sammenliknet med den mer praktisk utformede storebroren som var utstilt ved siden av.

Vi forventer sportslige, artige kjøreegenskaper, ettersom bilen deler spesifikasjoner med XC40 – som kanskje er den morsomste helelektriske kompakt-SUV-en å kjøre:

Har får man firehjulstrekk og 300 kilowatt motoreffekt: 150 kilowatt foran og bak. Dreiemomentet er maks 660 newtonmeter. Null til hundre skal gå unna på 4,9 sekunder. Batteriet på 78 kWh brutto skal gi inntil 420 kW WLTP-rekkevidde.

Avanserte LED-lykter

C40 skal ha noe lavere luftmotstand enn XC40, takket være den mer kompakte bueformen. Det bidrar til at C40 har noen få kilometers lengre WLTP-rekkevidde enn XC40. Vi må understreke at C40-verdiene er estimerte – de eksakte tallene vil komme nærmere leveringsstart, som er innen utgangen av året.

Bagasjerommet er på 413 liter. Foto: Mathias Klingenberg

Ellers er også ladeegenskapene de samme: 150 kW makseffekt ved hurtigladeren og 11 kW hjemmelading. Infotainmentsystemet Android Automotive, som vi liker svært godt, finner man også i C40.

De fysiske målene er nesten de samme. Den eneste nevneverdige forskjellen er at C40 er syv centimeter lavere enn XC40.

Den eneste tekniske forskjellen mellom C40 og XC40 er, ifølge Volvo Norges produktansvarlig for 40-serien Morten Ullbraathen, mer avanserte LED-lys på førstnevnte. C40 har frontlykter med 84 individuelle LED-lamper, som skal kunne blende ut opptil fem motgående kjøretøy samtidig. XC40 kommer til sammenlikning med mer konvensjonelle LED-lys og kurvelys.

(artikkelen fortsetter under bildet)

XC40 er syv centimeter høyere enn C40. Foto: Mathias Klingenberg

Godt utstyrt

C40 koster fra 554.900 kroner, inkludert levering. Da kommer den svært godt spesifisert med blant annet varmepumpe, dynamisk fartsholder, filholderassistent, blindsoneassistent, elektriske forseter, varme i sete og ratt, tåkelys, LED-piksel fremlykter, panoramatak, 360-kamera og premium lyd. Du må betale ekstra dersom du ønsker tilhengerfeste, sotede vinduer eller 20 tommers felger (19 tommers er standard på bilen).

Bilen kan for øvrig dra opptil 1800 kilo på hengeren. Det er 300 kilo mer enn hva XC40 hittil er godkjent for. Kommende XC40-modeller vil imidlertid også være sertifisert på 1800 kilo, så det blir ingen reell forskjell mellom dem.

Volvo tror de fleste fortsatt vil gå for XC40, men at noen vil foretrekke designen på C40.

Folk som vurderer C40, vil nok også vurdere crossoveren Hyundai Ioniq 5, samt kompakte SUV-er som Volkswagen ID.4 GTX, Audi Q4 e-tron, Ford Mustang Mach-e og Tesla Model Y. De fleste av disse konkurrentene har noe større bagasjerom og plass i baksetet. Vi kan også nevne Polestar 2, den første elbilen til selskapet som har vokst ut av Volvo.

Litt slapt?

Volvo har tidligere sagt at de vil lansere en ny elbilmodell hvert år fremover. Vi ble derfor muligens en anelse skuffet da vi skjønte at årets modell – C40 – er teknisk nesten identisk med fjorårets XC40. Produktansvarlig Ullbraathen ville ikke kommentere vår påstand om at det er litt slapt å lansere en ny elbil som er nesten helt lik fjorårets modell, men sier at denne bilen kan appellere mer til enkelte enn XC40 gjør.

Fra bilprodusentens synspunkt er det naturligvis store fordeler med ikke å måtte starte fra bunnen av for å få en ny modell ut på markedet.

Videre markedsføres dette som den første Volvo-modellen som kun kommer som elbil. Det betyr ikke at bilen er bygget som en elbil fra grunnen av. Den deler CMA-plattformen med flere forbrenningsmotorbiler.

Volvo har mål om å være helelektriske innen 2030 og ønsker også å utvikle mer og mer av elbilkomponentene selv. Det kan du høre mer om i denne podkasten.

Neste år kommer helelektriske XC90, en stor SUV som vil være basert på den nye SPA2-plattformen. Den er utviklet spesielt for elbiler.

