Her er Volkswagen ID.4 GTX: En kjappere familie-SUV med firehjulsdrift 

Volkswagen ID.4 er allerede blitt et nokså vanlig syn på norsk veier, men mange har nok ventet på den bebudede firehjulstrekk-utgaven av bilen. Onsdag kveld ble den lasert i form av ID.4 GTX.

GTX er naturlig nok kraftigere enn ID.4 med firehjulsdrift, men ellers er bilene svært like. Den økte fremkommeligheten forkorter WLTP-rekkevidden til 475 kilometer. Det er rundt åtte prosent kortere sammenliknet med ID.4 med bakhjulsdrift (kalt vanlige ID.4 fra nå av).

Mens vanlige ID.4 har én motor bak på 150 kW, legger ID.4 GTX til en motor på fremre aksel. Det skal gi en samlet systemeffekt på inntil 220 kW (299 hk).

Bilen skal kunne akselerere fra 0-100 km/t på 6,2 sekunder. Vanlige ID.4 skal til sammenlikning bruke 8,5 sekunder på samme intervall.

GTX skal ifølge Volkswagen by liknende sportslige egenskaper som GTI- og GTE-utgaver tidligere har stått for.

Volkswagen ID.4 GTX Motor : 2 motorer, én synkronmotor med permanente magneter (PSM) på 150 kW, pluss en asynkronmotor (ASM). Samlet skal disse kunne yte inntil 220 kW. Denne ytelsen kan kun oppnår i maksimalt 30 sekunder, skriver Volkswagen.

: 2 motorer, én synkronmotor med permanente magneter (PSM) på 150 kW, pluss en asynkronmotor (ASM). Samlet skal disse kunne yte inntil 220 kW. Denne ytelsen kan kun oppnår i maksimalt 30 sekunder, skriver Volkswagen. Batteri : 77 kWh netto

: 77 kWh netto Rekkevidde (WLTP) : Opptil 475 kilometer

: Opptil 475 kilometer Hurtigladeeffekt : Opptil 125 kW

: Opptil 125 kW Kan trekke henger : Ja, opptil 1200 kilo

: Ja, opptil 1200 kilo Pris : fra 459.000 kroner inkludert levering til Oslo

: fra 459.000 kroner inkludert levering til Oslo Akselerasjon 0-100 kim/t: 6,2 sekunder

Toppfart: 180 km/t

GTX kommer i kun én batteristørrelse, hvor 77 kWh er netto tilgjengelig. Vanlige ID.4 kommer i flere ulike batteristørrelser, men 77 kWh netto er det største.

Ganske godt utstyrt

Prisen starter på 459.000 kroner inkludert levering til Oslo. Da får man en nokså velutstyrt bil med blant annet LED Matrix lys, varme i rattet, varmepumpe, og førerassistentfunksjoner som adaptiv cruise control og bremseassistent.

Man må likevel betale ekstra dersom man ønsker seg tilhengerfeste, ryggekamera, panorama glasstak eller head-up display som projiserer relevant kjøreinformasjon på veien foran føreren.

Dersom du skal ha med vinterdekk og noe attåt, koster ID.4 GTX fort over en halv million, med andre ord.

Stor konkurranse

GTX får i konkurranse fra flere firehjulstrekkere.

Først kan vi nevne konsernsøsteren Skoda Enyaq, som kommer med firehjulstrekk for 484.680 kroner. Motorene er hakket svakere (195 kW/265 hk) enn på ID.4 GTX, men ellers er de nokså like. Selv om bilen i utgangspunktet har et anstendig utstyrsnivå, blir prisen fort høyere om man setter seg ned med utstyrslista her.

I samme åndedrag må vi innom den tredje søsteren bygget på VW-gruppens MEB-plattform: Audi Q4 e-tron. Den firehjulsdrevne utgaven av Q4 e-tron starter på 484.500 kroner, men prisen ender trolig en del høyere når man legger til det man ønsker av utstyr.

Ford Mustang Mach-e kommer i to utgaver med firehjulstrekk: Den første har 400 kilometers WLTP-rekkevidde og starter på 492.000 kroner, mens den andre har et større batteri som skal gi 540 kilometers WLTP-rekkevidde til 554.000 kroner.

Hyundai og Kia

Kias kommende EV6 GT-Line er noe kraftigere motorisert (239 kW/325 hk) og har blant annet 800 volt som muliggjør raskere lading. Prisen starter på 529.900 kroner for firehjulstrekkeren, og den er i utgangspunktet godt utstyrt. Kia tilbyr også en versting-versjon av bilen med 430 kW/585 hk til 599.900 kroner.

Kias søsterbil fra Hyundai, Ioniq 5, koster fra 504.900 kroner dersom du skal ha med firehjulstrekk. Også denne kommer med nesten hele utstyrslista inkludert.

Selv om den kommer først mot slutten av året, kan vi ikke unngå å nevne Tesla Model Y. Med firehjulstrekk og en WLTP-rekkevidde på 505 kilometer koster den fra 549.142 kroner. Bilen er i utgangspunktet velutstyrt, men ting som tilhengerfeste og lovnad om at bilen en fremtiden skal bli fullt selvkjørende koster ekstra.

Dermed virker ID.4 GTX i utgangspunktet nokså konkurransedyktig priset. Vi var godt fornøyd med bilen da vi nylig testet den. Den fikk skryt for lavt forbruk, god plass og nokså hurtig lading, mens vi hadde flere ting å utsette på infotainmentsystemet.