Her er TUs mange podcaster om hydrogen

TU har ved flere anledninger diskutert mulighetene og utfordringene ved bruk av hydrogen. Søndag eksploderte en hydrogentank i Sandvika i Bærum kommune.

Derfor er hydrogen nyttig i biler, båter og fly, snakket TUs Odd-Richard Valmot og Jan M. Moberg om i denne podcasten fra 2017.

I podcasten Hindenburg-atomet fra 2016, snakker de to sivilingeniørene i TU med professor i strukturkjemi Carl Henrik Gørbitz om selve grunnstoffet hydrogen.

Kan Nel gi oss tilbake troen på hydrogen, spurte TU i en podcast som vi publiserte i september i fjor. Vi snakket med sivilingeniør Bjørn Simonsen om hvordan selskapet bygger opp produksjonen av elektrolysemaskiner på Notodden og fyllestasjoner i Danmark for å kunne levere nesten 500 hydrogenstasjoner til Nikolas lastebiler i USA.

En av Norges hydrogenveteraner, markedsdirektør i Sintef Industri, Steffen Møller-Holst, snakker i denne podcasten fra mai i år om utfordringene og mulighetene landet vårt har innen hydrogen.

– Vi har ingen mulighet til å nå lavutslippssamfunnet uten å ta i bruk hydrogen. Det strekker seg langt utenfor personbilmarkedet. Vi ser det utmerker seg versus batterier når man skal kjøre langt, og det er snakk om tunge kjøretøyer eller fartøyer, sier Møller-Holst.

I april var TU i Førde og møtte Trond Strømgren, seniorrådgiver for fornybar energi og hydrogen verdikjede i Arena-klyngen Ocean Hyway Cluster, som er lokalisert i Florø. Her skal klyngen være et koblingspunkt for alle som jobber med hydrogen som drivstoff. Målsetningen er klar: Norge skal bli en ledende nasjon for å realisere skip uten utslipp.