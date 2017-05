Her er Kongsbergs to nyeste autonome båter

Tredje til femte mai arrangerer NTNU og Sintef Ocean Week i Trondheim. En del av onsdagens program var en demonstrasjon av autonome fartøy i havnebassenget ved Brattøra. Der var Kongsberg Seatex som sto for den største presentasjonen. Bokstavelig talt.

De to førerløse båtene har fått navnene «Ocean Space Drone 1» og «Ocean Space Drone 2», og er faktisk helt ferske, kunne president Gard Ueland ved Kongsberg Seatex røpe i går:

– Vi sjøsatte dem i dag tidlig. Malingen har fortsatt ikke tørket.

Med sine 41 fot var disse to båtene de største som ble presentert for publikum.

– Bakgrunnen er at vi skal utvikle nye sensorsystemer og teste nye styringssystemer. Vi måtte ha en plattform for å gjøre det på en hensiktsmessig måte. Derfor tok vi to fartøy og bygget dem om til dette formålet, sier president Gard Ueland ved Kongsberg Seatex.

Han beskriver båtene som robuste, og forteller at de har en makshastighet på åtte knop. De skal ha tilholdssted på Brattøra, og det er ikke bare Kongsberg Seatex som skal benytte seg av dem.

– Vi har et godt samarbeid med NTNU og Sintef. De skal få bruke disse båtene til sine prosjekter. Det skal være en åpen plattform, så vi skal lære av hverandres erfaringer med fartøyene. Verdien av å teste ut ting kan ikke undervurderes, sier Ueland.

Akkurat nå er det ingen som bruker båtene. Ifølge Ueland er de ikke helt ferdig med å installere utstyret som skal på plass.

– Vi jobber på spreng for å ferdigstille begge to. Forhåpentligvis står de helt hundre prosent klare i løpet av neste uke, sier Ueland.

Ny prototype

Det var ikke bare Kongsberg Seatex som viste seg frem i havnebassenget. Mange ville få med seg den nye sjøslangen fra Eelum, som fartet rundt i vannet.

Denne prototypen ble lansert ved årsskiftet i år. Den har blant annet fått et nytt munnstykke, som gjør den i stand til å arbeide med ventiler under vann. Den har også fått på plass et kamera på midtdelen, som gjør at man kan følge med fra to vinkler, sier Henning Stenersen, r&d engineer ved Eelume.

I tillegg til denne nye funksjonen, så har sjøslangen fått en ny måte å boltre seg på.

– I tillegg til å bevege seg som slangen, så har denne prototypen fått på plass thrustere. Det vil gjøre at batterilevetiden kommer til å bli mye bedre, hevder Stenersen.

Skanner havbunnen

Maritime Robotics viste også frem en ny modell.

Den heter «Otter» og ble lansert under Ocean Business 2017 i Southampton. Det er en litt mindre og enklere versjon av USV-en, som TU har skrevet om tidligere.

– Den er spesiallaget for havneplanlegging, og akkurat nå farter den rundt og skanner bunnen her, sier Arild Hepsø, software manager ved Maritime Robotics.

Verdens første førerløse fartøy kan poppe opp i Trondheim i 2019. Mens vi venter på det, fikk publikum en smakebit med skalamodellen «Revolt», som ble overvåket av studenten Henrik Alfheim.

- Vi har utviklet et dynamisk posisjoneringssystem i forbindelse med masteroppgaven vår, forteller Alfheim.

Det blir beskrevet som det første steget mot autonom docking. En viktig brikke for den kommende førerløse ferja, med andre ord.

- Og har dere kommet godt i gang med dette systemet?

- Ja, vi håper det. Vi skal levere masteroppgaven om to dager, svarer Alfheim.