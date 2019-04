Her er gigantflyet på vingene for første gang

Avstanden fra vingetupp til vingetupp er lengre enn en fotballbane, og utgjør et vingespenn som er 50 prosent større enn på superjumboen Airbus A380.

Flyet, som har fått navnet Stratolaunch, er konstruert for å fungere som en flygende oppskytingsplattform for bæreraketter som skal ta med seg satellitter til lav jordbane.

Planen er å fly opp til en marsjhøyde på rundt 35.000 fot, og der slippe én eller flere bæreraketter. På papiret er dette en væruavhengig og relativt kostnadseffektiv måte å bringe nyttelast opp til flere ulike baner.

– Et smidig alternativ

Inntil nå har det kun blitt gjort tester på bakken, før det lørdag fløy to og en halv time over Mojaveørkenen, ifølge Scaled Composites, som har bygd flyet.

– Dagens flyging er et steg videre i vårt oppdrag om å kunne tilby et smidig alternativ til oppskytinger som krever kraftige raketter, sier administrerende direktør Jean Floyd.

Flyet hadde lørdag en toppfart på 304 kilometer i timen og nådde en høyde på 17.000 fot, som tilsvarer 5.182 meter.

Det enorme flyet har to skrog og seks motorer. Tanken er at rakettene som skal frakte satellitter ut i rommet, skal henge mellom de to flykroppene på Stratolaunch.

Verdens største

Med 117,35 meter (385 fot) fra vingetupp til vingetupp, er Stratolaunch det største flyet, målt i vingespenn, som noensinne er laget.

Sentervingen mellom de to flykroppene skal tåle å bære minst 227 tonn (500.000 pund). Maksimal avgangsvekt (MTOW) ligger på 590 tonn.

Motorene er plukket fra to Boeing 747-400-fly som fløy for United Airlines fram til 2008. Det er flere av komponentene fra jumbojetene som gjenbrukes i bæreflyet, blant annet mye av avionikken, førerkabinen og landingsstellet.

Flere tekniske detaljer og historikk tilknyttet utviklingen av Stratolaunch, finner du i tu.nos forrige sak om flyet.

Der kan du også se en video av hvordan man forberedte Stratolaunch for jomfruferden. Den gang lovet de å gjennomføre jomfruferden i løpet av 2019, og det skulle altså ikke ta så lang tid før målet ble realisert.