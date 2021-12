Her er de første bildene av den kommende elbilen Lexus RZ

Mange har stilt seg spørsmålet om hvordan Lexus forholder seg til elbiler. Toyota-konsernet har drevet med elektrifisering lenge, men har vist en svak interesse for å gå over til ladbart.

Visst har Lexus nå lansert en ladbar hybrid og det finnes allerede en elbil i modellfloraen. Sistnevnte kan imidlertid bare sies å være et reelt kompromissprodukt.

En «ekte» elbil

Men nå blir det en endring på det. I 2022 vil produsenten lansere en «ekte» elbil. Den nye modellen som går under navnet RZ er Lexus sin variant av Toyota BZ4X, og er basert på den elektrifiserte grunnarkitekturen E-TNGA.

Utseendemessig avslører de første bildene at de har bygget videre på konseptet LF-Z – en bil man i vår sa ville «bære merket inn i fremtiden».

Få detaljer kjent

Foreløpig har ikke Lexus røpet noe om spesifikasjonene, men Toyotas elbil har i overkant av 70 kWh i batterikapasitet og en rekkevidde på 450 km WLTP.

I Toyota-varianten vil bilen tilbys med enten én eller to motorer med opptil 160 kW motoreffekt. Mest sannsynlig vil Lexus RZ få mer ytelse enn det for å kunne konkurrere med kollegene i premiumsegmentet.

I motsetning til den noe tamme effekten av Toyota elbil, kan nevnes at nevnte konsept LF-Z hadde tilsvarende 540 hestekrefter og akselerasjon fra 0-100 km/t på tre sekunder. Batterikapasiteten her var 90 kWh og rekkevidden ble oppgitt til over 500 km.

En annen interessant teknisk løsning å ta tak i er at plattformen er forberedt for steer-by-wire – altså digital styring. Ved å hoppe fullstendig over den mekaniske forbindelsen mellom ratt og hjul kan du gjøre spennende ting med styrefølelsen.

Uklart når RZ kommer til Skandinavia

Toyota har for eksempel fortalt at de har utviklet «One Motion Grip-control» som du kan få fullt rattutslag til høyre/venstre i 150 grader. Det kan sammenlignes med de rundt 2,5 omdreininger / 880 grader det er mellom endepunktene til de fleste biler i dag.

Toyota Bz4x får skandinavisk premiere sent på våren 2022, Lexus har ikke spesifisert dato – men RZ vil også bli lansert i året som kommer.

Artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.