Lexus' første elbil har batterigaranti på en million kilometer

Toyotas premium-merke Lexus er i ferd med å slippe løs sin første elbil på norske veier. Med den kommer en oppsiktsvekkende batterigaranti.

Batteriet får 10 års garanti, eventuelt én million kilometer, avhengig av hva som inntreffer først. Med det har de markedets beste batterigaranti, med god margin.

Til sammenligning gir Tesla åtte år eller 240.000 kilometer for Model S og X, eller inntil 8 år eller 192.000 kilometer på Model 3 og Y, avhengig av utgave.

Volkswagen gir åtte år eller 160.000 kilometer på den kommende ID. 3, og Hyundai det samme for Kona (nylig redusert fra 200.000 kilometer).

Nøyaktig hvordan garantiene er utformet varierer litt, men alle eksemplene garanterer at batteriets kapasitet skal holde seg innenfor 70 prosent av opprinnelig kapasitet, og i tillegg funksjonsfeil.

Minst 70 prosent

Det er også tilfellet i Lexus' tilfelle. De første ti årene eller den første millionen på telleren skal bilen holde minimum 70 prosent av opprinnelig kapasitet. Det forutsetter at man følger bilens serviceprogram.

Vi skal nevne at erfaringer viser at det neppe er noen grunn til å frykte at batteriene i moderne elbiler tar kvelden i bilens levetid. Data fra Geotab viser at den største faktoren for batteridegradasjon er høye temperaturer og hyppig hurtiglading. Mye bruk, altså lang kjørelengde, bidrar i mindre grad.

Ifølge Nissan er det svært få batterier som får problemer. I Leaf byttes det 15–20 batterier i året, fortalte de til TU i 2018.

Det er ikke automatikk i at hele batteriet i en elbil byttes ut når det først oppstår problemer. Alle elbilbatterier er modulære, og består av mange moduler som inneholder flere celler. Derfor kan enkeltmoduler byttes ut dersom det oppdages problemer i enkeltceller. Hele batteriet må derfor ikke byttes, selv om noen produsenter også vil velge å gjøre det.

Aktiv kjøling og varme

Batteripakken ligger i gulvet. Illustrasjon: Lexus

Lexus har utstyrt batteripakken med aktiv luftkjøling. Dette skal ifølge dem være både lettere og tryggere enn væskekjøling. Kjølesystemet benytter bilens klimaanlegg til å holde batteritemperaturen i sjakk. Dermed burde det være gode forutsetninger for å forvente lang levetid.

I tillegg har Lexus satt inn varmeelementer som skal sørge for at batteriet holder god temperatur når det er kaldt ute.

For sluttbrukeren er spiller det neppe noen rolle hvordan batteriet kjøles, så lenge det fungerer. Produsenten skriver at systemet skal fungere med gjentatte hurtigladinger.

UX300e er utstyrt med et batteri på 54,3 kilowattimer. Det skal gi en rekkevidde på over 300 kilometer etter WLTP-kjøresyklusen. Med en maksimal ladeeffekt på 50 kilowatt er det i beste fall snakk om en ladetid på omtrent en time fra nær tomt til nær fullt batteri.

Bilen, som ble lansert i høst, koster fra 410.000 kroner. Den har 150 kW 300 Nm motor, forhjulsdrift og gjør 0–100 kilometer i timen på 7,6 sekunder. Toppfarten er 160 kilometer i timen.

Bilen vier 1850 kg, og er 4,5 meter lang, 1,84 meter bred og 1,54 meter høy. Bagasjerommet tar inntil 367 liter, eller 486 liter om du laster helt til taket.