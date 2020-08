Her bremser bilen automatisk når den kjører inn i en skolevei – testet i Oslo og Trondheim

Se for deg at du kommer i full fart nedover veien i en 60-sone. Idet du kjører inn i en svak sving ser du en skolebygning, og et skilt som viser 30 kilometer i timen. Du sitter i en telefon, det tar tid før hjernen registrerer skiltet, og det kommer barn i alle retninger. Du har ikke kjørt i området før, og var ikke klar over at det var en skolevei. Et barn går rett ut i veien foran bilen din som fremdeles holder 60 kilometer i timen.