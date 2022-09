– Det er så langt ikke funnet tegn til avskallende korrosjonsprodukter eller økt korrosjonshastighet på de inspiserte delene, skriver kommisjonen.

Kommisjonen leder en faggruppe bestående av ressurser fra Aas-Jakobsen, NTNU, SINTEF og Sweco som undersøker brua.

Faggruppen utfører modelleringer og beregninger av bruas konstruksjon, men resultatene fra dette er foreløpig ikke ferdigstilt.

Havarikommisjonen understreker at undersøkelsene fortsatt er i en tidlig fase, og at informasjonen de nå kommer med ikke er uttømmende for undersøkelsen som helhet.

