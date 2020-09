Hareide freder ikke elbilfordelene

Elbilandelen var på 47,7 prosent i første halvår i år, og andelen har vært noe dalende under korona-tiden. I august var elbilandelen igjen på vei opp, og endte på 52,8 prosent, ifølge OFV. Stortinget har som mål om at alle nye biler skal være nullutslippsbiler i 2025.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier han vil jobbe for 2025-målet. Han kan likevel ikke love at elbilfordelene holder til da.

– Hvor lenge kan dere frede elbilfordelene?

– Det viktigste for oss er at vi har en politikk som lykkes mot 2025, at alle nye privatbiler er nullutslipp. På et tidspunkt er det naturlig at man gjør endringer i den type virkemidler som vi har i dag, men vi må ha gode virkemidler for å nå det målet, sier samferdselsministeren.

Teknisk Ukeblad møter Hareide på Nissans overlevering av Leaf nummer 500.000 hos Birger N. Haug på Haraldrud i Oslo.

– Så før 2025 vil det komme endringer i elbilfordelene?

– Ikke nødvendigvis før 2025, men på et tidspunkt vil det være naturlig med endringer, eksempelvis på bompenger. Det blir noe annet når alle kjører elbil. Når alle skal ha den samme rabatt, så vil det skje noe. Jeg tenker vi må ha en god virkemiddelbruk som sikrer at folk kjøper nullutslippsbiler, og at vi fortsetter økningen vi har i dag. Vi har en veldig god politikk som fungerer, og det gjør at det er gode grunner for å holde på den type struktur som vi har i dag, svarer Hareide.

Flere vil ha moms

De politiske partiene har forskjellig syn på elbilfordelene. Blant annet har Arbeiderpartiet foreslått moms på elbiler som koster fra 600.000 kroner og oppover, mens Frp tidligere har gått inn for å fjerne momsfritaket på elbiler og bruke pengene på lavere bomtakster.

Finansminister Jan Tore Sanner har nylig understreket overfor VG at regjeringen baserer sin elbilpolitikk på Granavolden-plattformen. Den sier at regjeringen vil videreføre skattefordelene for elbil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele stortingsperioden, altså ut 2021. Han kan ikke love noe momsfritak etter det.

Samferdselsminister Hareide trekker frem Norge som et foregangsland for elektrifiseringen av bilparken.

– Jeg opplever som samferdselsminister at de fleste land sier «look to Norway». Det vi har gjort har vært banebrytende. Det har hatt stor betydning, for ikke bare Nissan, med også for Tesla og andre aktører. Det har vært utrolig viktig for at vi i dag har et verdensomspennende elbilmarked.

Lover ingenting

– Hva betyr det fram mot 2025?

– Det er sånn at ikke alt er hugget i stein knyttet til hva vi gjør der. Vi må følge utviklingen, men det viktigste signalet å gi er at vi skal nå målet innen 2025, om at alle privatbiler vi kjøper da, skal være nullutslippsbiler, sier Hareide.

– Så du kan ikke love noe?

– Nei, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke gi noen garantier – også fordi dette er et spørsmål som avhenger av utviklingen, sier han.