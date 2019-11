Vil du kjøpe elbil for mer enn 600.000 kroner? Da må du også betale moms, foreslår Ap

– Det er nok fordeler for de pengesterke nå, som til sammen har fått mer enn åtte milliarder i skattekutt siden 2013, sier Tajik til Dagens Næringsliv.

Hun mener det burde være en grense for hvor dyre biler staten subsidierer.

En oversikt fra Finansdepartementet viser at kjøpere av Tesla X må betale 7.770 kroner i avgifter, mens de som kjøper en fossildrevet VW Tourareg må ut med 569.000 kroner i statlige avgifter.

I det alternative budsjettet til Arbeiderpartiet blir et tak på momsfritaket foreslått innført. Det skal gjelde fra elbilene som koster mer enn 600.000 kroner, og momsen skal betales av beløpet over 600.000, skriver avisa.

– Klimaet bryr seg ikke om du kjører en Tesla Model 3, Volkswagen Gold eller en Jaguar. Tesla 3 og Golf havner under grensen, men om du skal ha en Jaguar må du legge i litt ekstra, sier Tajik.

Arbeiderpartiet har tidligere foreslått en øvre grense for momsfritak, og Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim avviser forslaget igjen. Han utelukker ikke at det kan komme avgifter på elbiler, men står fast på at elbilfordelene skal vare til 2021.

Asheim sa likevel i mai i år at elbilistene måtte være med og betale mer.

– Problemet er at politikken har virket så bra at vi nå har 200.000 elbiler på veiene. De betaler ikke avgifter, ikke moms og mange steder ikke bompenger, sa Asheim til NRK da.

En gruppe forskere fra Nordisk ministerråds forskningssenter Nordregio kom i vår med et klart råd til norske myndigheter om å redusere subsidieringen av elbiler, blant annet for å få flere over på kollektivtransport.

Tidligere i år la Transportøkonomisk institutt (TØI) fram en rapport som tok til orde for å fjerne de fleste bilavgiftene. I stedet bør man bruke veiprising, foreslår TØI.

I Granavolden-erklæringen har de fire regjeringspartiene blitt enige om ikke å røre elbilfordelene før i 2021. Men allerede før stortingsvalget bør regjeringen ha blitt enige om et nytt avgiftssystem, mener Asheim. Han synes veiprising er et godt alternativ.