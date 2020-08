Vil ikke love momsfritak for elbiler etter 2021

For at Norge skal kunne gi forbrukere fordeler ved å kjøpe elbil, må det være godkjent av EFTAs overvåkingsorgan ESA. Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening krever at finansministeren søker ESA om momsfritak i tre nye år. Det kan Sanner ikke love.

I en epost til VG skriver han:

– Vi er i dialog med ESA om en forlengning av fritaket for merverdiavgift på elbiler. Elbilpolitikken til regjeringen er basert på Granavolden-plattformen. Der står det at vi vil videreføre skattefordelene for elbil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele denne stortingsperioden.

Norsk elbilforening og Bilimportørenes landsforening mener en fjerning av momsfritaket vil hindre Norge å nå målet om at alle nybiler som blir solgt etter 2025, skal være nullutslippsbiler.

Det norske momsfritaket for elektriske biler ble innført allerede i juli 2001, for nesten 20 år siden. I dag har nullutslippsbiler ingen avgifter ved kjøp, verken engangsavgift eller merverdiavgift. I tillegg kommer rabatt ved bompassering, billigere parkering, tillatelse til å kjøre i kollektivfelt og lavere priser på ferjebilletter.

I juni skrev NTB at et Høyre-utvalg vurderte å fase ut elbilfordelene fra 2022. Det kom fram i en arbeidstekst til et forslag Høyres programkomité jobbet med.

– Tiden er inne for Høyre til å diskutere hvordan vi skal gjeninnføre avgifter på elbiler. Hvis vi ikke gjør det, har vi ingen inntekter igjen til å bygge ut veinettet for, sa programkomiteens nestleder Henrik Asheim til NTB i slutten av juni.