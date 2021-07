Har lansert hurtiglader for elbåter

Norge har fått en ladeboksindustri i kjølvannet av vår entusiasme for elbiler. Men Norge er også et langt land fullt av fritids- og andre båter. Det har noen oppdaget, ikke minst selskapet Supercharge, med daglig leder Arild Hansen i spissen.

De har laget en kapslet lader som tåler sjøsprøyt. Den kan lade med inntil 200 kW og gjøre ladetiden så rask som mulig. Den har også en AC-lader på 22 kW. Inni finner vi både oppvarming og avfukting.

Mer enn båter

Selskapet ser at slike ladere ikke bare kan betjene båter. De kan også egne seg til lading under vanskelige vinterforhold. For her ligger ikke kablene på bakken, de trekkes inn i laderen etter bruk. Da snør de ikke ned eller skades av brøyting. Derfor har de også fått forespørsler fra Midtøsten – der det ikke er snø, men sand som legger seg over alt. Dessuten kan laderen kjøles ned ved å bytte ut varmeovnen med en luftkjøler.

Hansen mener at busser, anleggsmaskiner, butikker og andre vil bli interessert i denne typen beskyttet hurtiglading. Kanskje Norge får et ny gren på ladeindustrien.

