Norges første elbåthavn med utleie har åpnet – Kan være nøkkelen til grønt skifte på sjøen

Onsdag denne uken åpnet Norges første elbåthavn på Aker Brygge i Oslo. Av havnens tolv plasser, er åtte reservert elektriske utleiebåter.

Det er foreløpig ingen giganthavn det er snakk om. Men Birgit Liodden, styreleder i Norsk Elbåtforening, tror kombinasjonen elektrisk og utleie kan bli en ny norm for fritidsbåter.

– Modellen på Aker Brygge der havnen, energiaktører og gründere samarbeider og tar i bruk delingsøkonomi, er kanskje det viktigste virkemiddelet for å drive frem bruk av elektriske fritidsbåter, sier hun.

– Hvis enkeltpersoner skal sette seg inn i standarder, regler og alt det tekniske på egen hånd, for så å ta økonomisk risiko og investere, ser vi at skiftet til elektriske båter vil gå veldig sakte. Så dette er et kjempeviktig foregangsprosjekt, og en modell jeg tror kommer til å dukke opp flere steder langs kysten.

– Et røft anslag er at båtene våre kan kjøres i seks til syv timer. Men det er ingen som har kjørt seg tomme så langt, forsikrer Christer Ervik (t.v.), daglig leder i elbåtutleie-selskapet Kruser. F.v. Maria Bos fra Plug og Mawra Mahmood fra Elbilforeningen. Foto: BKK

Elbåter følger elbilene

Båthavnen er utstyrt med samme typer ladekontakter som elbiler bruker: Tolv «vanlige» type 2-kontakter, og én hurtiglader med CCS-kontakt ytterst på bryggen. Samtlige ladere kan deles mellom flere båter om nødvendig.

Bergensbaserte Plug står for ladeinfrastrukturen. Plug er et datterselskap av BKK, og åpnet nylig en kombinasjonslader for båt og bil i Florø.



– Når vi skal elektrifisere båtverdenen på en sikker og god måte, må vi bruke standardene som finnes for elbiler og bygge på erfaringene derfra, sier daglig leder Maria Bos.

– Man kan alltids lade gjennom en vanlig stikkontakt, for eksempel, men alle elbileiere vet at det ikke er en sikker løsning.

– Så bekymringsløst som det kan få blitt

De åtte utleieplassene er reservert selskapet Kruser, som skal være verdens første utleier av utelukkende elektriske båter. Når de har drevet utleie i Oslo-regionen, har de så langt vært avhengige av vanlige stikkontakter til lading.

– Skal du få mannen i gata til å ta i bruk elektrisk båt, trenger man å se at det funker. Det inkluderer sikrere lading, sier daglig leder Christer Ervik, som er storfornøyd med den nye båthavnen.

– Når en så stor og solid aktør som BKK investerer, du har en kremlokasjon midt på Aker Brygge, og vi i Kruser tilrettelegger rundt opplevelsen – da blir det å bruke elbåt så bekymringsløst som det kan få blitt.

Når det gjelder rekkevidden på elbåtene, avhenger det naturlig nok av hvor fort de kjøres.



– Et røft anslag er at båtene våre kan kjøres i seks til syv timer. Men det er ingen som har kjørt seg tomme så langt, forsikrer Ervik.



Skulle det likevel butte imot utpå fjorden, har Kruser en avtale med Redningsselskapet som kan komme og plukke en opp.

På den nye elbåthavna har Plug installert tolv normalladere med type 2-kontakt som leverer opptil 22kW ved normallading. I tillegg kommer en Dmobil hurtiglader med CCS 2-kontakt som kan levere inntil 43kW. Foto: BKK

Nullutslippssoner på sjøen

I dag finnes det om lag 600 000 fritidsbåter med motor i Norge, med et utslipp på drøye 500 000 tonn CO 2 -ekvivalenter i året. Birgit Liodden tror at et skifte til elektriske fritidsbåter er uunngåelig. – Når vi skal kutte utslippene med 50 prosent innen 2030, kan jeg ikke se noen annen løsning enn at alt som kommer på markedet i 2030 må være utslippsfritt, sier hun. Hun peker også på at nullutslippssoner for båter begynner å springe fram, fra norske cruisebåtfjorder til bykanaler i Nederland. – Sammenliknet med elektrifiseringen av større og tyngre strukturer, er det å gjøre mindre fritidsbåter utslippsfrie en lavthengende frukt.