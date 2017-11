Han har sju seriegull, fire cupmestertitler og 36 A-landslagskamper. Men er mest stolt er Edvard Grieg-prosjektet

Da 19 år gamle Karl-Petter Løken fra Sarpsborg flyttet til Trondheim høsten 1985 ,var det for å følge i sin fars fotspor og ta sivilingeniørutdanning ved NTH. Det var nesten ingen som levde av fotball den gangen, men Løken tok kontakt med Rosenborg og spurte om han kunne få spille for dem mens han studerte kjemi. Han hadde allerede noen juniorlandskamper, og det tok ikke mange treningene før han fikk kontrakt med A-laget.

Samtidig som han spilte fast både for Rosenborg og landslaget, fullførte han sivilingeniørstudiene på normert tid.

– Jeg hadde bestemt meg for å fullføre utdannelsen på vanlig tid før jeg dro oppover. Våren var ofte tøff. Da var det både seriestart og landskamper og fullt trøkk med eksamener samtidig, men jeg hadde satt meg klare mål. Det var en annen tid, og for meg var fotballen en hobby. Sånn sett er det nok vanskeligere i dag med et helt annet regime og treninger på dagtid, men jeg tror ikke jeg ville endret mye på mitt eget opplegg likevel. Jeg var klar på at jeg ville utdanne meg for å ha noe vettig å bedrive tiden med etter fotballen, sier Karl-Petter Løken, som i dag er avdelingsleder for prosjektavdelingen i Lundin.

Hardt arbeid

Etter studiene tok han førstegangstjenesten. Året etter, i januar 1991, begynte han i en 75 prosent stilling ved Statoils forskningssenter samtidig som han fortsatt spilte både for Rosenborg og på landslaget. Slik fortsatte han med å kombinere fag og fotball helt til han etter noen år med mange skader bestemte seg for å legge opp i 1999.

– Idretten blir et voldsomt savn den dagen du slutter. Du mister de daglige rutinene og fellesskapet. Etter å ha vært som en sirkushest i en verden der «alle» er opptatt av det du driver med, er det plutselig slutt, og veldig få blir husket etterpå. Jeg tror mange opplever det tomrommet og det vakuumet de møter da som veldig tungt. Jeg opplevde det også, men jeg hadde både jobb og familie. Det er derfor jeg mener det er utrolig viktig å ha noen andre mål og

ambisjoner i livet. For det kommer en hverdag for alle, og du har mange år igjen som skal fylles med noe meningsfylt når du blir idrettspensjonist, sier Løken.

Han forstår at mange unge i dag synes det er forlokkende å satse alt på idretten. Særlig i fotball, hvor enkelte spillere tjener flere titalls av millioner i året. Men det er veldig få som blir mangemillionærer av å drive toppidrett i Norge, og pengene blir fort borte når du er ferdig som utøver om du ikke har noe å falle tilbake på.

– Du må jobbe knallhardt for å få noe tilbake. I den rekkefølgen. Alle som driver idrett på høyt nivå vet at det ikke er noen vei forbi hardt arbeid. Det prinsippet er like viktig i idretten som når du vil ha en jobb du brenner for og synes er gøy, sier Løken.

Priviligert

Karl-Petter Løken kaller seg selv privilegert som har fått ha det så utrolig gøy i så mange år. Han har spilt 36 A-landslagskamper og vunnet sju seriemesterskap og fire cupmesterskap med Rosenborg. Han har jobbet med Åsgard-prosjektet i Statoil, og var innleid til Hydro på Ormen Lange-prosjektet. Og så var han teknisk ansvarlig fra Lundin for utbyggingen av Edvard Grieg.

I 1992 slo Rosenborg Lillestrøm 3-2 i cupfinalen, og Karl-Petter Løken kunne feire sitt tredje av fire cupseiere for Rosenborg. Han var også med å bli cupmester i 1988, 1990 og 1995. Foto: Delebekk, Bjørn S./NTB Scanpix

– Det var et norsk prosjekt med en fantastisk gjeng både i Lundin, i partnerskapet og ikke minst på leverandørsiden som samarbeidet veldig godt. Kværner og Aker gjorde en fantastisk jobb som våre viktigste kontraktører, og vi ble ferdige på tid og omtrent på kost i en tid hvor de fleste prosjekter ble mye dyrere og skled ut i tid, og det skapte virksomhet og arbeidsplasser i Norge uten forfordeling av norsk industri. Jeg jobbet døgnet rundt særlig det siste året, og det var utrolig stort da vi klarte å starte opp innenfor de rammene vi hadde satt da vi leverte planen for utbygging og drift. For å være helt ærlig er Edvard Grieg-prosjektet det jeg er mest stolt av – av alt jeg har gjort.