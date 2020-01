Gladnyhet til strømsugne elbilister: I 2019 ble det virkelig fart på byggingen av hurtigladere

Mange elbilister er frustrerte over ladekøer - men ferske tall tyder på at situasjonen kan ha forbedret seg noe det siste året.

Veksten i antall hurtigladere var i 2019 nemlig større enn veksten i antall elbiler, regnet i prosent.

Det ble bygget 713 hurtigladere i Norge i fjor, ifølge Norsk elbilforening. Det representerer 30,2 prosent av de 2362 hurtigladerne som finnes i Norge, ifølge ladestasjonsbasen Nobil. Tallene inkluderer ladere som kan levere 50 kW eller mer. Lynladere og Teslas ladenettverk er også medregnet her.

Det representerer også en vekst på 43 prosent fra 2018 til 2019.

Antallet lynladere vokste fra 25 til 226. Dette er ladere som kan levere 150 kW eller mer.

Større vekst i laderne enn elbilene

Det eksakte tallet på elbilbestanden ved utgangen av 2019 er fortsatt ikke klart, men elbilforeningen beregner at bestanden var på rundt 270.000 elbiler. Inkludert bruktimport beregner elbilforeningen at det ble solgt rundt 70.000 elbiler i fjor (OFV skriver at det ble solgt 60.316 nye elbiler i 2019).

Det betyr at mens veksten i antall hurtigladere var på 43 prosent i fjor, var veksten i antall elbiler på rundt 35 prosent.

Elbilforeningen gleder seg over utviklingen.

– Det er absolutt en forbedring, men langt fra det nivået vi må være på, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

114 elbiler per hurtiglader

Hun viser til foreningens mars 2019-rapport Ladeklart 2025, som konkluderer med at man må bygge over 1000 hurtigladere hvert år dersom utbyggingen skal holde tritt med målet om kun nye nullutslippsbiler i 2025. Rapporten beregnet at man trenger nesten 8000 nye hurtigladere i 2025 med en elbilbestand på 1,2 millioner. Da tar man utgangspunkt i at man skal ha 125 elbiler per hurtiglader.

I dag er det rundt 114 elbiler per hurtiglader. Tallet er noe lavere enn i 2017 og 2018, da det begge årene var 117 elbiler per hurtiglader.

Dersom man skal nå målet om at alle nye biler skal være nullutslipp i 2025, vil elbilsalget måtte ta seg kraftig opp . I beregningen av behovet for flere ladestasjoner tar Elbilforeningen utgangspunkt i en jevn utbygging av hurtigladere.

Kø ved ladestasjonen et økende problem, ifølge elbilforeningens undersøkelse Elbilisten 2019, foretatt våren 2019. En annen undersøkelse, utført av konsulentselskapet Qvartz, viser at håndteringen av køproblemet er det kriteriet der ladeoperatørene får dårligst tilbakemelding fra kundene.

– Det er spesielt i distriktene og i utfartsårene det er utfordrende å få nok hurtigladere. Særlig blir det kø når mange bruker hovedutfartsårene samtidig, sier Bu.

Tesla største ladeoperatør

Tesla er ladeoperatøren med flest hurtigladere i Norge. De har 770 hurtigladere, foran Fortum med 653 hurtigladere. Se hele oversikten i tabellen her: