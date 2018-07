Gjør klar til elleve timer i fly som opprinnelig var beregnet på kort- og mellomdistanse

Om tre måneder gjenopptar Singapore Airlines den 18-19 timer lange flyruta mellom Changi og Newark.

Verdens lengste nonstop flyrute skal flys med det nye Airbus 350 XWB Ultra Long Range som har en rekkevidde på hele 9.700 nautiske mil (nesten 18.000 kilometer).

Samtidig er Airbus i ferd med å oppgradere sine smalbuksfly til å kunne fly lengre ruter. I løpet av året leveres den første «long range»-utgaven (LR) av A321 Neo.

Nå varsler flyprodusenten at de jobber med å ytterligere øke rekkevidden på flytypen som opprinnelig var tenkt brukt stort sett på kort- og mellomdistanseruter.

XLR-versjon

Jomfruferden med A321LR fant sted fra Airbus-fabrikken i Hamburg i slutten av januar.

Et par måneder senere demonstrerte flyprodusenten rekkevidden ved å fly nonstop fra Toulouse-Blagnac til Seychellene. Den 4.750 nautiske mil lange turen til øya Mahé tok elleve timer, der testflyet hadde med seg en nyttelast tilsvarende 162 passasjerer i tillegg til en besetning på 16.

Mellom Toulouse og Seychellene er det cirka 4.750 nautiske mil.

Dette kan etter hvert bli en standard rekkevidde. Airbus-sjef Guillaume Faury opplyste til Aviation Week under Farnborough air show at de er i ferd med å avgjøre om de skal lage en versjon med ekstra lang rekkevidde (XLR).

A321XLR vil i så fall bli konstruert for å ha en rekkevidde på minst 4.500 nautiske mil. Luftfartsmagasinet henviser til kilder som indikerer at denne versjonen kan bli lansert i 2019 og være klar for å settes i drift to-tre år senere.

Ved å øke maksimal avgangsvekt (MTOW) fra 93,5 til 97 tonn og legge til en tredje ACT-drivstofftank («Additional Centre Fuel Tank») er rekkevidden på A321LR økt til 4.000 nautiske mil (7.400 kilometer) sammenlignet med 3.500 nautiske mil for standard A321 Neo. På XLR vil ACT bli ytterligere forstørret, men det vil også kreve motoroppgraderinger og andre effektiviseringstiltak for å oppnå den ekstra rekkevidden.

Gjør det vanskelig for Boeing

Airbus-sjef Guillaume Faury. Bilde: Per Erlien Dalløkken

Airbus har aldri lagt skjul på at de med A321LR ser for seg å erstatte mange av konkurrentens Boeing 757. Med en XLR-versjon kan transatlantiske ruter for eksempel gå mellom destinasjoner som er lengre øst i Europa og lengre inn i landet i USA.

En slik ytterligere oppgradering av A321 handler også om å posisjonere seg mot Boeings varslede såkalte «New Midsize Airplane» (NMA) som kan bli lansert i løpet av 2019 og ventelig vil ha rundt 5.000 nautiske mil rekkevidde med 225 passasjerer.

Dette er det første av Singapore Airlines A350-900 Ultra Long Range som selskapet i oktober skal bruke til USA-ruter. Foto: Airbus

– Dersom vi forlenger rekkevidden på A321LR, blir det en vanskeligere «business case» for NMA, sier Faury.

I juli 2016 gjorde Norwegian om på bestillingen fra 2012 på 100 A320 Neo, slik at 30 av flyene i stedet skal leveres i A321LR-utgave. Det første av disse flyene skal etter planen leveres i andre halvdel av 2019 og settes inn på mellomlange ruter.

Slik vil A321LR se ut med Norwegian-farger. Foto: Norwegian

For å oppnå rekkevidden på 4.000 nautiske mil, begrenses passasjerkapasiteten til 206. I Norwegians konfigurasjon blir det plass til om lag 220 passasjerer.

Det er TAP Air Portugal som er lanseringskunde på LR-versjonen og vil motta sitt første eksemplar i løpet av dette året.