Gigantiske bassenger skal gi fjernvarme uten bruk av ild

Utviklingsselskapet European Energy mener at fjernvarme i fremtiden må leveres fra overskuddsstrøm fra sol og vind via kjempestore varmelagre.

Det er i gang et prosjekt i den danske byen Esbjerg, og selskapet har også laget kalkyler for et prosjekt for levering til hele København med det samme konseptet.

Solceller, vindturbiner, varmepumper og store vannfylte sesong-varmelagre er rent teknisk velkjente elementer.

Men i European Energys Giga Store-konsept vil de kombinere disse tingene på en ny måte for å klare å produsere fjernvarme med overskuddsstrøm fra sol og vind i stedet for forbrenning.

Det forteller mannen bak prosjektet, som er adm. direktør for European Energy, Knud-Erik Andersen.

Selskapet utvikler solcelle- og vindturbinparker i hele Europa, og vant nylig et stort anbud på tyskfinansierte solcelleparker som skal etableres i Danmark.

– Vi ser for oss et energisystem med massevis av vind og sol, siden prisen etter hvert har blitt stadig lavere for disse teknologiene. Med et stort overskudd av grønn strøm i perioder, kan det være fornuftig å bruke overskuddsstrøm til å varme opp store, landbaserte sesong-varmelagre – eller oppdemmede bassenger ved kysten utenfor de store byer, sier han.

Mange solceller på lokket

Ideen omfatter også at hvert lager er utstyrt med en rekke vindmøller, samt at lokket til lageret er konstruert slik at det kan bære mengder av solcellepaneler.

– Hvordan dette store lokket skal konstrueres for å tåle vekten er litt av en utfordring, og den jobber vi nå med å løse sammen med Danmarks Tekniske Universitet, sier Knud-Erik Andersen.

Under og mellom solcellepanelene blir luften varmet opp av det store varmetapet i solcellene, og den varme luften brukes som et medium for store luft-til-vann varmepumper som varmer opp vannet før det går inn i varmelageret.

– Den høye temperaturen til luften øker virkningsgraden på varmepumpene; fra en COP på normalt 3-4 til 5-6, sier Knud-Erik Andersen.

Fjernvarme til hele København

European Energy er i forhandlinger med Esbjerg by om et varmelagerprosjekt i EU-regi, men de har også skissert et varmelagerprosjekt som kan levere fjernvarme til hele København.

Her tenker de seg at anlegget blir plassert på et grunt område som heter Middelgrunden. Der kan man også gjenbruke eksisterende vindmølle-plasser.

De ser for seg å montere til sammen 140 MW solceller og 80 MW vind i forbindelse med selve lageret, som også i perioder vil dra nytte av overskuddsstrøm fra for eksempel havmølleparken Kriegers Flak.

København-prosjektet har ifølge Knud-Erik Andersen en god økonomi, selv om det ikke er mulig å få konkrete tall ut av ham:

– Hvis det ikke var en forretningsmulighet i dette, ville vi selvfølgelig ikke startet opp med dette, sier han.

Nødvendig med avgiftsfritak

Han forteller at anlegget slett ikke er så dyrt som man kanskje skulle tro, siden området ved Middelgrunden har grunt vann, og fordi de kystnære vindmøllene produserer langt billigere strøm enn havmøller.

– Men økonomien i prosjektene er avhengig av at vi ikke må betale avgift for egenforbruket av sol- og vindstrøm til varmepumpene som varmer opp vannet til varmelageret. Sluttproduktet vårt er fjernvarme som det i seg selv ikke er avgift på, påpeker han.

Han legger til at heller ikke biomasse – som i dag brukes til å produsere store deler av fjernvarmen i København – er avgiftsbelagt.

Knud-Erik Andersen ser også varmelager-konseptet som del av en regulering av en forventet solid overproduksjon av strøm fra sol og vind som vil komme i de periodene når Danmark skal være uavhengig av fossilt drivstoff.

Konseptet ble presentert torsdag på en fjernvarme-konferanse på Christiansborg.

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk.