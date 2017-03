149 lamper på til sammen 350 kilowatt danner verdens største kunstige sol

Denne uken slo forskere ved det tyske luftfartsenteret (Deutches Zentrum für Luft- und Raumfart, DLR) i Jülich på verdens største kunstige sol. Det melder senteret på sine nettsider.

149 kortbuede Xenon-lamper sender lys til et område som måler 20 ganger 20 centimeter. Én slik lampe brukes vanligvis til å lyse opp store kinolerreter.

Når de 149 lampene, som til sammen er på 350 kilowatt, lyser på samme sted, kan målområdet bli svært varmt - opptil 3000 grader celsius.

– Dersom du hadde gått inn i rommet mens lampene var på, ville du brent opp med en gang, sier Bernard Hoffschmidt, forskningsdirektør ved DLR, til The Guardian.

Vil lage hydrogen ved hjelp av sola

Hensikten med prosjektet, som er døpt Synlight, er å finne en måte å lage hydrogen ved hjelp av sola. Hydrogen kan produseres ved å splitte vann i hydrogen og oksygen. Dette er dette som skjer ved elektrolyse av vann.

Prosessen krever imidlertid mye energi. Forskerne håper man i fremtiden kan produsere hydrogen på en karbonfri måte ved hjelp av sola.

I laboratorieforsøk har forskerne allerede demonstrert at det er mulig å produsere hydrogen fra vanndamp ved hjelp av solens stråler.

149 Xenon-lamper danner den kunstige solen. Foto: Markus Hauschild/DLR

Ifølge Gizmodo skjer dette ved at vanndamp sprayes på metall som er varmet opp til 800 grader celsius. Metallet reagerer med oksygenet i vannet, slik at hydrogenet skilles ut. Ved videre oppvarming skilles oksygenet fra metallet igjen.

Utfordringen er å oppskalere løsningen slik at den kan bli aktuell for industriell bruk.

– Vi håper teknologien en dag vil brukes i soltårn, sier Michel Winand, kommunikasjonsrådgiver i DLR, til Teknisk Ukeblad.

Bruker mye energi

Forskerne bruker likevel ikke den naturlige sola til dette prosjektet, da solforholdene i området er ustabile. Det gjør eksperimentet energikrevende. Å ha lampene påslått i fire timer krever like mye energi som en husholdning på fire personer bruker i løpet av et år, ifølge The Guardian.



– Vi vil eksperimentere med ulike lysstyrker fremover. Nå i starten bruker vi bare 20 prosent av lampenes kapasitet, sier Winand.

Han forteller at de skal bruke de neste årene på å teste oppsettet. Nå de har funnet den riktige metoden, vil løsningen kunne oppskaleres så mye som ti ganger, noe som vil gjøre den aktuell for industrien.

Har du fem minutter til overs? Her kan du se en aluminiumsplate smelte av lyset fra den kunstige solen. Se også bildeserie under videoen.