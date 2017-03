Nå rives verdens første havvindpark

Dong Energy river nå verdens første havvindpark utenfor Vindeby i Danmark.

Havturbinene har nå rotert siden 1991, da Danmark som det første landet i verden prøvde seg på en vindturbinpark på havet, og dermed var i frontlinjen av den teknologiske utviklingen for utvinning av grønn energi.

– Vi kan med god grunn tillate oss å si at havvind-industriens vugge sto i Vindeby, og at industrien ble grunnlagt her, sier Leif Winther, som er ansvarlig for Dong Energys danske havvindparker, i en pressemelding.

Kan erstattes av én ny turbin

De 11 havvindturbinene i Vindeby står 1,5-3 km utenfor Lollands nordvestlige kyst.

Samlet har turbinene produsert strøm til forbruket til 2200 husstander, men den relative beskjedne produksjonen på 450 kW per mølle kan i dag erstattes av én stor havturbin.

I hele Vindeby Havmølleparks levetid har møllene produsert 243 GWh strøm.

– Vindeby er i lilleputtstørrelse sammenlignet med de gigantprosjektene som er i ferd med å bli realisert i Nord-Europa. Men uten erfaringene fra verdens første havvindpark ville vi ikke vært der vi er i dag, sier Winther.

Skal gjenbrukes

De gamle vindturbinene vil bli demontert og delt opp i vinger, maskinhus og tårn. Mest mulig skal gjenbrukes som reservedeler til andre turbiner eller i forskningsprosjekter.

Betongfundamentene kommer til å bli delt opp på stedet med en hydraulisk betongsaks og tas med til land. En av turbinene skal til Energimuseet i Bjerringbro, hvor den skal brukes i utstillinger.

Dong Energy har siden 1991 bygd opp cirka 1000 havturbiner som står ved kysten flere steder i verden. I dag sysselsetter industrien 30.000 ansatte bare i Danmark. Den omsetter for rundt 90 milliarder danske kroner og eksporterer for omkring 60 milliarder kroner hvert år.

Dong betegner sitt kommende prosjekt «Hornsea Project One» til å bli verdens største havvindpark med en kapasitet på 1,2 GW. Den vil kunne levere grønn energi til omkring én million husstander. Ifølge planen vil Hornsea Project One være i drift fra 2020 utenfor østkysten av England.

Artikkelen ble først publisert på ing.dk.