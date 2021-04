Frykter grunnstøting av Eemslift Hendrika

Samtidig er Smit Salvage i gang med å prøve å få kontroll på skipet med å sette manskap og slepeuttyr om bord natt til torsdag.

Kystverket skriver på sine hjemmesider at de har erklært statlig aksjon.

− Forholdene har endret seg i løpet av ettermiddagen og kvelden, og vi er bekymret for at fartøyet ikke følger den drivbanen den opprinnelige planen var basert på. Vi setter derfor statlig aksjon nå, slik at vi får mulighet til å sette slep på havaristen. Samtidig forbereder vi oss på et verstefallsscenario med grunnstøting, sier beredskapsdirektør Hans-Petter Mortensholm.

Han sier at regionen har spesielt sårbare naturområder, og at Kystverket derfor ikke vi ønsker at de skal utsettes for belastningen av et oljeutslipp.

Drifter

Inntil i 21-tida onsdag hadde det ikke lykkes å sette sleper, som følge av risikoen forbundet med å sette mannskaper om bord. Da drev fartøyet direkte mot Stadtlandet i en fart på ca. 1,5 knop, og avstanden er rundt 10 nautiske mil til land.

Som følge av overhengende risiko for at fartøyet vil kunne drive på land i løpet av natten ble erklærte Kystverket derfor statlig aksjon fra klokken 19 i kveld. Det vil blant annet si at det er er igangsatt full mobilisering av oljevernresurser i området.

Gigant

Dersom det lykkes å få sleper om bord vil det bli forsøkt tauet til smulere farvann av det 95 meter lange og kraftige ankerhåndteringsfartøyet Normand Drott fra Solstad Offshore. Det har en trekkraft på 339 tonn og er dermed blant de kraftigste ankerhåndteringsfartøy i verden.

Normand Drott har totalt 32.792 hestekrefter (BHP) og flere kraftige vinsjer for å håndtere store og tunge oppdrag for offshoreindustrien.

BB Ocean fra Buksér og Berging er også på stedet, Det er et noe mindre ankerhåndterings- og slepafartøy med trekkraft på 66 tonn.

Kystvaktskipene KV Bergen og KV Sortland er også til stede og følger utviklingen ved havaristen. Begge har utstyr for oljevern, men kan gjøre lite nytt under ekstreme værforhold.

Risiko

Helikopteret som heiser ned bergingsmannskapene var ute over havaristen tidlig onsdag for å observere og orientere seg.

Arbeidet med å komme om ord og klargjøre slep er svært krevde når Eemslift slinger og ruller i 6-8 meter høye bølger og med vindkast på 15-20 meter i sekundet.

Normand Drott er et stort og kraftig ankerhåndteringsfartøy (AHTS) bygget ved Vard Brattvåg i 2010. Det er 95 meter langt og har plass til et mannskap på 70. Foto: Solstad

Bergingsmannskapet skulle etter planen løftes om bord og forberede slepet av havaristen Eemslift Hendrika onsdag ettermiddag, men ble utsatt til torsdag morgen. Ut fra værsituasjonen ble det bestemt å sette fortgang i arbeidet, til tross for mørke og enda vanskeligere forhold.

Tungolje og skadepotensial

Eemslift Hendrika har om lag 350 tonn tungolje og 50 tonn diesel om bord.

Kystverket anser faren for at Eemslift Hendrika skal gå på grunn og havarere som mindre nå ettersom været er bedre og driftebanen går langs kysten.

Frykten er at skipet skal ende i fjæresteinene og slå hull på drivstofftanker. 350 tonn tungolje kan skade mange sjøfugler. Til sammenligning hadde Full City som gikk på grunn ved Langesund i 2009 mellom 600 og 700 tonn tungolje om bord, hvorav rundt halvparten lekket ut.

BB Ocean er utstyrt med to dieslemotorer og to Voith-Schneider-propeller. Bilde: Buksér og Berging

– Det er ikke gigantiske mengder, men spredt over et stort areal vil det være uheldig for fugl. Miljørisiko og unngå forurensning er førsteprioritet, men det ser mer lovende ut i dag enn da været var på det verste, sier Mortensholm til TU.