Freyr-sjefen: – Skal vi outsource det grønne skiftet til Kina og USA?  

– Ville være en løgn å si at det ikke har vært utfordrende, sier Freyr-sjef Birger Steen om de siste ukene.

9. november kom meldingen om at den nesten ferdige fabrikken i Mo i Rana settes på pause, og aksjekursen har falt dramatisk. Den nylig avgåtte styrelederen solgte aksjer for ni millioner kroner dagen før aksjen kollapset på Wall Street, ifølge Dagens Næringsliv, og ledelsen lover å kjøpe aksjer for å vise at de fortsatt har tro på selskapet. Nå vil Freyr prioritere USA, der det er bedre vilkår.

Det er ikke bare Freyr som føler på Bidens IRA – Inflation Reduction Act.

– Vi vurderer det som at alle batteriprodusentene i Europa har tøffe tider, sier Steen.

Det amerikanske tiltaket gir batteriprodusentene 35 dollar per kWh kapasitet de produserer, og det får de fram til 2032. Da er det slutt. Det er en genial innretning for å jevne ut kinesernes konkurransefordel. Produsentene stimuleres med fødselshjelp for å komme raskt i gang og produsere mest mulig de neste ni årene. Da vil de forhåpentligvis være så store og sterke at produksjonen vil klare seg uten subsidier. Ikke rart at de europeiske produsentene ønsker seg til USA. Europaplanene får vente.

Det gjelder i Mo i Rana også. Der står 150.000 kvadratmeter gigafactory ferdig bygget for Freyr og vil neppe bli tatt i bruk før det ikke er så lønnsomt å flytte over Atlanteren. For Europa er det kritisk. Vi kan bli avhengig av kinesisk import lenge.

Det er neppe det Europa så for seg, selv etter å ha opplevd avhengigheten av kinesiske munnbind under pandemien og russisk gass etter det, mener Steen.

– Skal vi outsource det grønne skiftet til Kina og USA, spør han.

EU har ikke kommet med et svar til IRA. Ikke Norge heller. Freyr har mottatt 183 millioner kroner i offentlig støtte og brukt det til å hente 10 milliarder kroner i aksjekapital. Steen peker på at Freyr og de ansatte har betalt over 300 millioner kroner i skatter og avgifter tilbake, så noen omfattende industristøtte er det ikke snakk om.

Nå må han redusere i bemanningen og spare der det er mulig. Og flere bonuser blir det ikke.

– Det vi ønsker, er en batteriverdikjede som går over Nordkalotten, sier Steen. Dette snakker vi om i dagens podkast.

