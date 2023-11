Freyr må kutte – kursen stuper

Batteriselskapet Freyr, som er notert på New York-børsen, la i ettermiddag frem tall for tredje kvartal. Selskapet tapte ti millioner dollar, tilsvarende 110 millioner kroner, i kvartalet. Store kostnadskutt skal nå gjennomføres.

Ved børsåpning i USA dundret Freyr-aksjen ned nesten 30 prosent, før den hentet seg noe inn. I øyeblikket er kursen ned over 20 prosent. Aksjen har falt over 70 prosent fra toppnoteringen for et års tid siden og selskapet prises nå til rundt 350 millioner dollar på børsen.

I kvartalsrapporten opplyser Freyr at byggingen av batterifabrikken i Mo i Rana settes på pause. Dette fordi selskapet mener det er for dårlige rammevilkår i Norge og Europa for øvrig i forhold til de gunstige støttetiltakene i USA. Allerede i februar varslet selskapet at det ville investere mer i USA på bekostning av Europa ettersom avkastningen der er større.

«Norge og Europa har ennå ikke tilbudt et konkurransedyktig svar på U.S. Inflation Reduction Act (“IRA”) eller lignende insentiver i Canada», skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Det opplyses samtidig at selskapet vil fortsette å jobbe med interessenter i Norge og Europa for å få mer attraktive rammevilkår.

Skal halvere pengebruken

I juli fikk Freyr tilsagn om milliardstøtte fra EUs innovasjonsfond, men sa da at det ikke var nok til øke tempoet på byggingen av gigafabrikken i Mo i Rana.

DN skriver at det i presentasjonsmaterialet for kvartalet fremkommer at Freyr i mars ba Næringsdepartementet om en støttepakke på totalt 800 millioner euro – tilsvarende 9,5 milliarder kroner – for Giga Arctic, men at selskapet ikke nådde frem med det.

Selskapet hadde ved utgangen av kvartalet 328 millioner dollar i likvider og ingen gjeld, og venter å ha rundt 250 millioner dollar i kontanter ved utgangen av året. Etter å ha implementert kostnadskuttene, venter selskapet å halvere pengebruken neste år i forhold til i år.