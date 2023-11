Freyr frir til aksjonærene: Ledelsen vil kjøpe aksjer etter kurskollapsen

Det norske batteriselskapet Freyr krakket på New York-børsen to dager på rad forrige uke.

Mandag formiddag – før åpning ved New York-børsen – la Freyr ut et brev, signert styreformann og medgründer Tom Einar Jensen og administrerende direktør Birger Steen, på selskapets nettsider. Her frir Freyr-toppene til aksjonærene, og lover at deler av ledelsen og styret skal kjøpe aksjer for å bevise at de fortsatt har troen på selskapet. DN omtalte saken først.

Rundt åpningstider på New York-børsen – 15.30 norsk tid, stiger Freyr-aksjen nær ti prosent etter dagens aksjebrev.

I brevet skriver de to topplederne at de vil fortsette arbeidet med å skape verdier for eierne.

– Vi er så trygge som vi noen gang har vært på vår evne til å bygge opp Freyr til en diversifisert, global produsent av rene batteriløsninger. I dag demonstrerer vi denne tryggheten, og vår forpliktelse overfor dere, ved at enkelte medlemmer av vår ledelse og vårt styre har informert oss om sin intensjon om å kjøpe aksjer i selskapet på det åpne markedet, heter det i brevet.

Ytterligere detaljer rundt aksjekjøpene vil komme i fremtidige børsmeldinger, ifølge brevet.

De to serverer også en statusoppdatering på strategien og virksomheten til Freyr, og hvor langt selskapet er kommet i utviklingen.

Det understrekes at teknologien fra 24M Technologies Inc. fungerer, og henvises til at selskapet Kyocera har hatt kommersiell produksjon med samme teknologi siden 2019.

Freyer-krakk

Freyr-aksjen har falt mer enn 90 prosent siden toppen for ett år siden, og selskapets markedsverdi er halvert på New York-børsen i løpet av de to siste dagene forrige uke.

Aksjen krakket 38 prosent torsdag etter Freyr la frem rapport på selskapets utvikling gjennom tredje kvartal 2023.

Der kom det blant annet frem at batteriselskapet hadde tapt 110 millioner kroner i kvartalet, og vil måtte se seg nødt til å foreta flere kostnadskutt. Blant annet ble det varslet kutt i antall ansatte, og i lønn til ledelse og styre.

Den storstlåtte fabrikksatsingen i Mo i Rana ble også satt på pause. Dette fordi selskapet mener det er for dårlige rammevilkår i Norge og Europa, i forhold til gunstige støttetiltak i USA.

Totalt falt Freyr-aksjen brutale 55 prosent på forrige ukes to siste dager.

Freyrs batterifabrikk "Giga Arctic" i Mo i Rana er satt på pause. Foto: Freyr

Skal halvere pengebruken

I juli fikk Freyr tilsagn om milliardstøtte fra EUs innovasjonsfond, men uttalte den gang at det ikke var nok til øke tempoet på byggingen av gigafabrikken i Mo i Rana.

DN meldte at kvartalet fremkommer at Freyr i mars ba Næringsdepartementet om en støttepakke på totalt 800 millioner euro – tilsvarende 9,5 milliarder kroner – for Giga Arctic, men at selskapet ikke nådde frem med det.

Selskapet hadde ved utgangen av kvartalet 328 millioner dollar i likvider og ingen gjeld, og venter å ha rundt 250 millioner dollar i kontanter ved utgangen av året. Etter å ha implementert kostnadskuttene, venter selskapet å halvere pengebruken neste år i forhold til i år.

TU skrev først at aksjen falt 90 prosent torsdag og fredag forrige uke. Det korrekte er at aksjen falt nær 60 prosent, men har falt 90 prosent siden toppen for et år siden.