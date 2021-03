Fra såler til smøring og struktur: Målrettet arbeid for å skape nytt skikonsept ga gull 

Hvis du fulgte med på ski-VM i begynnelsen av denne måneden, la du kanskje merke til en uvanlig, lysegrønn såle når noen av utøverne løftet skiene for å sparke fra i den tunge, våte snøen. Skiene blant annet Helene Marie Fossesholm gikk på når hun cruiset inn til norsk gull på 4x5 km stafett, og som Harald Østberg Amundsen brukte når han tok bronse på 15 km friteknikk i sitt første senior-VM, hadde en helt nyutviklet våtføresåle fra Madshus.

Den fluorfrie sålen er egentlig transparent. Grønnfargen er lagt på for å understreke at den er mer bærekraftig og miljøvennlig. For selv om Madshus heller ikke har hatt fluor i de svarte sålene side 2018, blir det tydeligere for alle å se at en nyvinning er på gang når det plutselig dukker opp grønne såler i skisporet.

– Vi bruker utøverne våre mye til testing, og da spesielt med World Cup som laboratorium. Oftest skjer dette uten at noen får det med seg, men jeg forstår det blir veldig iøynefallende når den knallgrønne fargen plutselig dukker opp i VM, sier teknisk direktør Bjørn Ivar Austrem i Madshus.

Et gjennombrudd

Helt siden de første signalene om fluorforbud i langrenn kom fra EU og FIS i 2013, har Madshus i samarbeid med flere industripartnere, NTNU og Sintef, jobbet målrettet for å utvikle et komplett nytt produktkonsept – fra såler til smøring og strukturverktøy – tilpasset en fluorfri fremtid (Nano2Glide). De har også RFID-merking og datafangst fra hver eneste ski samlet i en digital plattform, som gjør det mulig å styre variasjoner i produksjonen som påvirker skiens ytelse (SkiAlive). Teknisk Ukeblad hadde en større reportasje om dette i fjor.

– Et sålegjennombrudd skjer ikke så ofte. Man finner gjerne noe som fungerer i et veldig smalt område, men dette er den transparente sålen som fungerer bredest av alle vi har testet til nå, sier Austrem.

Ingen såle for turgåeren

Bredt, må forstås ut fra et toppløper-perspektiv. Dette er ikke en såle for turgåeren, som kanskje har ett eller maks to par ski. Dersom den kommersialiseres, blir det høyst sannsynlig i et begrenset opplag racing-modeller.

– Transparente såler får naturlig en mer rund og mindre skarp struktur, som fungerer bedre når det er vått og varmt. I svarte såler tettes strukturen mer av møkk i den våte snøen, og de glir dårligere. For vanlige folk har det lite å si, men en toppløper kan merke så lite som 0,01 prosentpoeng forskjell i friksjonskoeffisienten, sier Austrem.

De grønne sålene liker seg altså best på våt og «gammel» snø. Kommer det nysnø, vil de gli dårligere, fordi selv våt nysnø har skarpe krystaller som vil bremse transparente såler sammenlignet med svarte.

Viktig datagrunnlag

Årsaken til at polyetylen-sålene tradisjonelt har vært tilsatt fluor, er at fluor er hydrofobt og dermed gjør sålene mer vannavstøtende. Ved å tilsette fluor i selve sålen, blir det ikke slitt av på samme måte som en vanlig voks blir. Nøyaktig hva som gjør at den grønne sålen viser tilnærmet like gode egenskaper uten fluor-additiver, er de fortsatt ikke ferdige med å forske på.

Madshus har jobbet med denne konkrete sålen i et par år, og da korona-pandemien førte til at alle skirenn ble avlyst fra mars i fjor, fikk de mer tid enn normalt til både intern testing og testing med utøvere i møkkete, våt vårsnø på Sognefjellet og Sjusjøen. I vinter har det helt inntil få uker før VM vært altfor kaldt til å teste våtføresålen videre.

– Vi måtte rett og slett bare gå og vente på riktig føre. Men vi hadde bra datagrunnlag fra SkiAlive-prosjektet, og følte oss sikre på at de ville fungere godt i VM-løypene. Uken før VM fikk vi rapporter fra Oberstdorf om at de gikk bra i det våte mildværet der nede, og meldte inn det til smøreteam og løpere. Da var vi trygge, sier Austrem.

Imponert smøresjef

Langrennslandslagets smøresjef, Stein Olav Snesrud, har et veldig godt førsteinntrykk av Madshus’ grønne såler:

– De er ikke like «snevre» som de transparente sålene Madshus har hatt før, og de presterer meget bra på vått og varmt føre som er det vi har prøvd dem på så langt. Det er en veldig god såle på en god ski, noe som har gjort dem meget konkurransedyktige også i forhold til andre merker, sier Snesrud til Teknisk Ukeblad.

Han forteller at de under VM preparerte de grønne sålene på nøyaktig samme måte som andre ski.

– Med noen få unntak er alle såler som benyttes i dag fluorfrie. Vi tilfører fluor på sålen i form av smøring, og det er foreløpig nødvendig for å få konkurransedyktige ski. I det store og hele behandler vi skiene likt på det samme føret. Hvordan man behandler sålen etter sliping varierer mer etter hva slags snø og føre det er, enn hva slags såle det er, sier smøresjefen.

– Ga mye bedre følelse

Landslagsløper for kvinner elite, Helene Marie Fossesholm, var ikke i tvil om hvilke ski hun skulle velge før VM-stafetten i Oberstdorf:

– Da var det våte forhold, og på slike forhold fungerte den grønne sålen fantastisk bra. Vi testet den grønne mot den svarte på «feeling» før start, og da merket jeg at den grønne sålen ga en mye bedre følelse – og ikke minst veldig god glid, sier hun.

– Hva synes du om å jobbe med Madshus som «testkanin» i deres teknologiutvikling?

– Jeg er veldig fornøyd med å få mulighet til å være med på utviklingen av nye ski i Madshus. De er hele tida sultne på å bli bedre, og det er veldig viktig for meg, sier Fossesholm.

Artikkelen ble først publisert i Teknisk Ukeblads månedsmagasin, 3/2021.